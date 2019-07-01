Начались вступительные испытания в аспирантуру ТюмГУ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вступительные испытания для поступающих в аспирантуру ТюмГУ начались 30 июля.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, на все ее направления выделено 47 бюджетных мест, заявлений на сегодня подано 208.

В этом году среди поступающих пять победителей Всероссийской олимпиады "Я – профессионал", увеличилось число имеющих научные статьи в журналах, индексируемых международными базами Web of Science Core Collection и Scopus, и обладателей научных грантов. И это важно, так как индивидуальные достижения учитываются при зачислении.

Зачисление на бюджет запланировано на 8 августа, имена всех аспирантов ТюмГУ (включая договорников) набора 2019 года станут известны до 16 августа.