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Начались вступительные испытания в аспирантуру ТюмГУ

Общество, 14:21 30 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вступительные испытания для поступающих в аспирантуру ТюмГУ начались 30 июля.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, на все ее направления выделено 47 бюджетных мест, заявлений на сегодня подано 208.

В этом году среди поступающих пять победителей Всероссийской олимпиады "Я – профессионал", увеличилось число имеющих научные статьи в журналах, индексируемых международными базами Web of Science Core Collection и Scopus, и обладателей научных грантов. И это важно, так как индивидуальные достижения учитываются при зачислении.

Зачисление на бюджет запланировано на 8 августа, имена всех аспирантов ТюмГУ (включая договорников) набора 2019 года станут известны до 16 августа.

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# аспирантура , приемная кампания , ТюмГУ

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