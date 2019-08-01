Синоптики: Урал накроет волна мощных ливней

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Мощные ливни накроют Урал в ближайшие дни, сообщают синоптики Центра "Фобос".

В Тюменской области, Пермском крае, Свердловской и Курганской областях местами может выпасть более 20 мм дождя, или около 1/3 августовской нормы. Причем из-за влияния гор ливни станут усиливаться.

Циклон не собирается покидать Европейскую Россию. 1 августа центр вихря окажется у отрогов Урала. Дальше в Сибирь его не пропустит гребень казахстанского антициклона. Так что циклон будет вынужден отправиться на север, попутно закачивая на Русскую равнину воздушные массы из акватории Ледовитого океана.

А вот за Урал южные потоки, наблюдающиеся в передней части вихря, принесут воздух из Средней Азии.

В центре Русской равнины на тепло пока можно не рассчитывать. В Москве время от времени пройдут слабые дожди. Преобладающая дневная температура плюс 15 - 17 градусов. И лишь в выходные, когда в разрывах туч выглянет солнце, воздух может прогреться до плюс 18 градусов.