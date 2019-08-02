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РГО объявило набор волонтеров для проведения фестиваля

Общество, 12:53 02 августа 2019

Молодежный клуб РГО | Фото: Молодежный клуб РГО

Русское географическое общество приглашает добровольцев принять участие в IV фестивале РГО, который пройдет в Москве в парке "Зарядье" с 13 по 22 сентября, сообщает пресс-служба географического общества.

Главной темой фестиваля станут путешествия по России, а также развитие внутреннего и въездного туризма.

В течение 10 дней в центре Москвы гости программы смогут насладиться выступлениями творческих и театральных коллективов, посетить лекции ученых, тематические мастер-классы, познакомиться с известными путешественниками, принять участие в кинопоказах, географических играх и викторинах.

В организации обширной и насыщенной программы праздника понадобится помощь активных и жизнерадостных молодых людей, которые хотят проявить себя и доказать, что путешествовать по России – это увлекательно и доступно.

Подробности здесь.

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# волонтеры , РГО , фестиваль

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