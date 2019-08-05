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Футболисты "Тюмени" получили путевку в 1/32 финала Олимп-Кубка России

Спорт, 13:15 05 августа 2019

www.fc-tyumen.ru | Фото: www.fc-tyumen.ru

Футболисты "Тюмени" вышли в 1/32 финала ОЛИМП-Кубка России, одержав победу в Новотроицке над "Ностой" со счетом 1:0, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Тюменцы из-за напряженного календаря просили перенести этот матч, но клуб из Оренбургской области не пошел на уступки. В итоге тренерский штаб "Тюмени" выставил против "Носты" всех лучших футболистов.

Гости сразу показали, что хотят непременно победить – к седьмой минуте они получили право на три угловых. Всего их было около десятка, тогда как хозяева не подали ни одного.

Игра шла под диктовку тюменцев, которым для победы хватило всего одного гола. Его автором стал Артур Газданов. Лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне на 34 минуте точно выстрелил по воротам из-за пределов штрафной площади.

Итог – 1:0 в пользу "Тюмени". В 1/32 финала наша команда сыграет дома против красноярского "Енисея". Матч на стадионе "Геолог" запланирован на 3 сентября.

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# кубок России , футбол

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