Более ста спортсменов будут участвовать в велогонке Сергея Усламина

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 100 сильнейших спортсменов примут участие в традиционной XXXIV Велогонке-критериум на призы заслуженного мастера спорта Сергея Усламина в Тюмени в День физкультурника, 10 августа, сообщают организаторы.

В 10 часов 45 минут на Центральной площади у правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется торжественная церемония открытия. В 11 часов будет дан старт соревнованиям.

Трасса велогонки пройдет по улицам Володарского, Орджоникидзе, Хохрякова, Водопроводная. Стартуют и финишируют спортсмены у здания правительства Тюменской области.

В испытаниях примут участие около 100 велогонщиков 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2002 г.р. и старше, 2000 г.р. и старше из Тюмени, Екатеринбурга, Кургана, Верхней Пышмы, Ишима, Увата, Тобольска и Тюменского района.

Покорять трек приглашают и любителей велосипедного спорта. Обязательное условие - допуск врача.

Стоит отметить, что в рамках велогонки-критериум пройдет заезд для спортсменов-любителей велосипедного спорта в память судьи Республиканской категории, первого и единственного в Тюменской области национального комиссара Международного союза велосипедистов Адольфа Кондратьева. По результатам соревнований лучшему спортсмену в возрастной категории 46+ будет вручен подарок - телевизор.