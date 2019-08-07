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Югорчанина отправили в колонию за смертельное ДТП

Происшествия, 11:36 07 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя, по вине которого погиб человек, осудили в Березовском районе, сообщает прокуратура Югры.

28-летний житель с. Сосьва в декабре 2018 года сел за руль автомобиля пьяным. Не справившись с управлением, он сбил 46-летнего мужчину, который от полученных повреждений скончался на месте.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Суд также на три года лишил его права управления транспортным средством.

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# ДТП , пьяная езда , Югра

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