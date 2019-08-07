Цифровые платформы помогут россиянам в решении вопросов улучшения городской среды

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Около 30 % жителей российских городов к 2024 году будут участвовать в решение вопросов создания комфортной среды через цифровые платформы, сообщает Минстрой России.

Запуск платформ проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и является одним из направлений ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город", об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Сервисы вовлечения позволяют органам власти оперативно реагировать на запросы горожан, делая такое взаимодействие простым и удобным для граждан. До конца года подобные сервисы должны заработать по всей стране", – сказал он.

Создание порталов управления городами позволяет жителям принимать участие в голосованиях и влиять на развитие комфортной городской среды, сообщать о проблемах, помогая органам власти контролировать и своевременно устранять недочеты, касающиеся городской инфраструктуры, уборки территории и других вопросов.

В Тюменской области набирает популярность и развивается информационный портал "Тюмень – наш дом", созданный в 2013 году. На начало августа на нем зарегистрировались 30 тыс. пользователей.

За 2018 год от тюменцев поступило на портал более 2 тыс. 800 сообщений, за семь месяцев 2019 года – более 3 тыс. 300. Среди двадцати категорий портала лидерами по количеству обращений в июле стали темы ремонта и текущего содержания дорог – 150 сообщений и содержание дворовых территорий – 115 сообщений.

Всего за время действия платформы "Тюмень – наш дом" от жителей поступило около 17 тыс. 200 обращений.