В школе поселка Московский чемпион мира по боксу провел разминку

| Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Координатор партпроекта "Единой России" "Детский спорт", чемпион мира по боксу Евгений Макаренко провел разминку с учениками из летнего пришкольного лагеря в поселке Московский Тюменского района, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Как рассказала директор Московской средней школы Наталья Михальчак, каждое утро в лагере начинается с зарядки. Помимо этого здесь ежедневно проводится спортивный час, запланированы "Веселые старты", разнообразные эстафеты, конкурс "Безопасное колесо" и другие мероприятия, направленные на воспитание привычки к здоровому образу жизни.

Депутат Евгений Макаренко говорит, что такие встречи заряжают его позитивной энергией. У ребят всегда множество вопросов к спортсмену – юные жители поселка спрашивали, сколько боев он провел, какой был самым трудным, сколько медалей завоевал и делились своими первыми успехами в спорте: каждому хотелось, чтобы их оценил чемпион.

"Тренировка с таким именитым человеком – это интересный опыт, ведь не каждый день можно увидеть чемпиона мира. Такие встречи очень вдохновляют", – рассказал ученик средней школы поселка Московский Артем Кувшинов.

Напомним, недавно Евгений Макаренко провел мастер-класс по боксу для юных спортсменов села Каскара. Чемпион мира провел спортивную разминку, а во время боксерской тренировке показал ребятам победные комбинации, рассказал о самых распространенных ошибках и том, как их избегать.