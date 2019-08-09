В Салехарде двоих подростков осудили за грабеж и вымогательство

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подростков, виновных в грабеже и вымогательстве, осудили в Салехарде, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В апреле 2019 года на улице двое 15-летних юношей потребовали от 13-летнего подростка 3 тыс. рублей. Когда потерпевший отказался, они избили его, а затем выдвинули требование передать им в течение двух недель требуемую сумму. В мае осужденные продолжили преследование потерпевшего и потребовали передать им 5 тыс. рублей и сотовый телефон. Встретив мальчика в очередной раз на улице города, они отобрали у него телефон.

Родители подростков, сразу же после возбуждения уголовного дела попытались скрыть своих детей от правосудия, отправив их к родственникам за пределы округа. Местонахождение юношей было установлено, и они предстали перед судом.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде трех месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком полгода.