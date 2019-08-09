Пару, сбежавшую из колонии в Тобольске, ждет наказание

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двоих человек, обвиняемых в побеге из колонии-поселения, осудят в Тобольском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

26-летняя жительница Абатского района и 40-летний житель Ишимского района отбывали наказание колонии-поселении №9 в дер. Лыткина, где и познакомились. Оба были осуждены в 2018 году. Женщина за кражи и сбыт имущества, добытого преступным путем, была приговорена к трем годам пяти месяцам лишения свободы, а мужчина за незаконное проникновение в жилище, угон, повторную пьяную езду, применение насилия к представителю власти, умышленное причинение легкого вреда здоровью, к трем годам заключения.

Вечером 15 июня 2019 года пара сбежала из колонии. Спустя четыре дня беглецы были задержаны. Женщина на кольце автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе, она ехала пассажиркой в грузовой машине, а мужчина на 101 км автодороги Ялуторовск-Ишим, когда шел вдоль трассы.

Тобольская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.