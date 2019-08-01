Победители детского футбольного турнира будут болеть за ФК "Тюмень" на первенстве страны

| Фото: www.fc-tyumen.ru | Фото: www.fc-tyumen.ru

Победители детского футбольного турнира в Тюмени получили билеты на матч первенства России между "Тюменью" и тольяттинским "Акроном", сообщает ФК Тюмень".

Соревнования прошли на спортивной площадке по адресу Московский тракт, 104 в День физкультурника 10 августа. В младшей возрастной категории чемпион определился среди футбольных команд пришкольного лагеря "Радуга" школы № 88. Лучшими оказались представители театральной группы "Маски". Второе место заняла команда "Театралы", третье – "Капитошки".

В старшей возрастной группе играли школьники, которые используют площадку для своих футбольных баталий. Первой здесь стала дворовая команда под названием "Тюмень" в составе Миккаила Булгучева, Магомеда Бейтемирова, Алексея Воробьёва, Максима Коковина и Владимира Колунина.

Матч пройдет на стадионе "Геолог" 16 августа.