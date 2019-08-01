  • 10 августа 201910.08.2019суббота
  • USD65,2543
    EUR73,0196
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер юго-западный

Победители детского футбольного турнира будут болеть за ФК "Тюмень" на первенстве страны

Спорт, 19:07 10 августа 2019

www.fc-tyumen.ru | Фото: www.fc-tyumen.ru

Победители детского футбольного турнира в Тюмени получили билеты на матч первенства России между "Тюменью" и тольяттинским "Акроном", сообщает ФК Тюмень".

Соревнования прошли на спортивной площадке по адресу Московский тракт, 104 в День физкультурника 10 августа. В младшей возрастной категории чемпион определился среди футбольных команд пришкольного лагеря "Радуга" школы № 88. Лучшими оказались представители театральной группы "Маски". Второе место заняла команда "Театралы", третье – "Капитошки".

В старшей возрастной группе играли школьники, которые используют площадку для своих футбольных баталий. Первой здесь стала дворовая команда под названием "Тюмень" в составе Миккаила Булгучева, Магомеда Бейтемирова, Алексея Воробьёва, Максима Коковина и Владимира Колунина.

Матч пройдет на стадионе "Геолог" 16 августа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# билеты , первенство России , футбол , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:07 10.08.2019Победители детского футбольного турнира будут болеть за ФК "Тюмень" на первенстве страны
17:27 10.08.2019Восемь команд сразились в турнире по дворовому футболу в Калининском округе Тюмени
19:22 09.08.2019День спорта с Росгвардией прошел в Гилевской роще
16:00 09.08.2019"Спортивный заряд" пройдет на шестнадцати площадках Тюмени