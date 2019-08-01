Памятные монеты "Бременские музыканты" выпустил Банк России
| Фото: www.cbr.ru
Памятные монеты "Бременские музыканты" серии "Российская (советская) мультипликация" выпустил в обращение Банк России 12 августа, сообщает организация.
Монеты выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля, тираж – 3 тыс. штук.
| Фото: www.cbr.ru
Выпущены также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении, тираж – 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.