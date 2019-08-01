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Памятные монеты "Бременские музыканты" выпустил Банк России

Экономика, 17:27 12 августа 2019

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Памятные монеты "Бременские музыканты" серии "Российская (советская) мультипликация" выпустил в обращение Банк России 12 августа, сообщает организация.

Монеты выполнены в трех вариантах: серебряная монета номиналом 3 рубля, тираж – 3 тыс. штук.

www.cbr.ru | Фото: www.cbr.ru

Выпущены также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном и специальном (с цветным изображением) исполнении, тираж – 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.

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# Бременские музыканты , памятные монеты , Центробанк

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