Борчатка и шапка делали ее похожей на Надежду Крупскую, жену Ленина

Марфа Савенкова. Фото из фондов Голышмановского народного музея Марфа Савенкова. Фото из фондов Голышмановского народного музея

В 1958 году в далеком от Сибири городе Северо-Курильске принимали в почетные члены ВЛКСМ женщину 1893 года рождения. Это была уроженка деревни Мелкозерова Голышмановского района Марфа Савенкова. Сейчас этот билет Почетного члена ВЛКСМ хранится в Голышмановском народном музее. Дальнейшая судьба одной из первых комсомолок Ишимского уезда, как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" сотрудники музея, не прослеживается.

В комсомол Марфа Савенкова вступила в 1920 году. Была делегатом пятой партийной конференции, которая проходила в Ишиме. Работала в Голышмановском райкоме партии заведующим женским сектором.

"Было трудно работать с женщинами, - писала она в своих воспоминаниях, - на первые собрания никто не приходил. Потом мне помог председатель сельсовета Иван Петрович Левкин. Я ездила в борчатке и шапке. Он и сообщил женщинам, что приехала Крупская, жена Ленина".

То ли борчатка помогла – это такая овчинная шуба со сборками по талии, то ли хитрость председателя сельсовета, но женщин набилось полный сельсовет.

"Сначала спрашивали, где Крупская, - писала Марфа Евсеевна, - потом просто разговорились, и с тех пор дело пошло на лад. Был организован большой актив женщин. Они организовывали субботники, временные детские сады, ясли, участвовали в кружках самодеятельности. Разбирали семьи, где плохо жили муж с женой".

Ячейка РКСМ в волостном центре Голышманово была создана 7 марта 1920 года. Ее возглавлял Арсений Егоров. 8 марта комсомольская ячейка была создана в Черемшанке, 15 марта – в Усть-Ламенке, 20 октября – в Ражево. Комсомольцы Ражево ознаменовали это событие закладкой сада.

Становление комсомольских ячеек проходило одновременно с участием молодежи в коллективизации сельского хозяйства. В сложнейшей обстановке помогали комсомольцы решать непростые продовольственные проблемы. Много голышмановских комсомольцев погибло в 1921 году, когда вспыхнуло крестьянское восстание. Была полностью уничтожена Усть-Ламенская ячейка – Лиза Ермилова, Шура Хижняк, Маруся Степанова, Валя Моторина. В Голышманово погибли Трофим Титаков, Александр Буряков, Григорий Бравин, Яков Скареднов.

Среди сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны жителей района, пять человек удостоены звания Героя Советского Союза: Алексей Бельский, Павел Молодых, Сидор Путилов, Константин Ражев, Григорий Шевчук.

В 1946-1947 годы комсомольцы создали звенья высокого урожая в колхозах "Новая жизнь" Шулындинского сельсовета, "Красный путиловец" Средне-Чирковского сельсовета, "Завет Ильича" Голышмановского сельсовета, внесли свой вклад в успешное выполнение государственного плана сельхоззаготовок. Райком ВЛКСМ объявил соревнование за высокую культуру производства и условий труда между коллективами комсомольско-молодежных ферм и молодыми животноводами. Приняли участие 9 коллективов ферм. Лучшие молодые животноводы были награждены бесплатными путёвками для поездки в зарубежные страны, на ВДНХ.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия", при содействии Голышмановского народного музея, книги "Путевка в жизнь"