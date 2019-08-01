Ветеран комсомола Владимир Павлов: комсомол – это судьба, а судьбу не выбирают

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Летом 1977 года в небольшой деревне Канаш был большой переполох – на тихую пыльную улицу въехал не просто редкий по тем временам автомобиль, а черная "Волга". Остановилась у дома бывшего председателя колхоза "Канаш" Александра Павлова, но интересы у представителей обкома ВЛКСМ и секретаря Нижнетавдинского райкома КПСС были совсем не хозяйственные.

"Я в том году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт и не захотел остаться секретарем комсомола института, который работал на правах райкома, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" ветеран комсомола Владимир Павлов, - меня даже обвинили в предательстве интересов партии, и в колхоз, которым тогда руководил мой брат, пришла телефонограмма с указанием меня на работу не принимать…."

Но, видимо, от судьбы не уйдешь. Ему предложили возглавить Нижнетавдинский райком комсомола: "Потомственный хлебороб? Хочешь хлеб выращивать? Давай, но не в одном отдельно взятом колхозе, а в масштабах всего района. Первым секретарем райкома пойдешь?"

"Пошел, - вспоминает Владимир Павлов, - хотя со школы мечтал стать летчиком. Но медкомиссия мечту подрезала. Вернулся к истокам – делу отцов и дедов".

Первый сельскохозяйственный кооператив "Красный Восток" был организован здесь еще в 1928 году. А в марте 1931 года в выселках состоялось первое комсомольское собрание с вопросом о коллективизации в деревне, и на сходе граждан было решено организовать сельхозартель и назвать ее "Канаш".

"Райком комсомола в ту пору – это в первую очередь генератор идей, - вспоминает бывший первый секретарь, - Подведение итогов соревнования среди молодых механизаторов, животноводов, во время уборочной кампании - комбайнеров, слет передовиков, комсомольско-молодежные звенья, комсомольско-молодежные звенья фермы".

Еще в 1969 году в районе сложились традиции проведения слетов молодых работников сельского хозяйства, сферы обслуживания.

Комсомольско-молодежный коллектив животноводов Сартовской фермы колхоза "Большевик" (рук. Курасова А.С., групкомсорг Путрова Н.) стал коллективом имени 40-летия Победы, им было передано на вечное хранение Красное знамя "Герои пятилеток – лучшему комсомольско-молодежному коллективу" (1985 г.).

А первые комсомольские ячейки в районе появились еще в 1923 году: Андрюшинская, Большезаморозовская, Тавдинская, Троицкая. В 1929 году они активно участвовали в комсомольском культпоходе, организованном Тюменским окружкомом ВЛКСМ. В Троицкой и Жиряковской ячейках организовывали бесплатные пункты по ликвидации неграмотности (ликпункты), в которых обучалось 63 неграмотных. Тавдинская, Велижанская и Чувашская ячейки провели 120 обследований квартир крестьян, служащих и комсомольцев с целью внедрения санитарии и гигиены в быт.

В годы Великой Отечественной войны помимо участия в сельскохозяйственном труде, комсомольцы вместе с земляками готовили помещения для приёма эвакуированных советских граждан из Ленинграда, провели месячник помощи сталинградцам. Из участников войны трое удостоены звания Героя Советского Союза Кирилл Мосякин, Роман Новопашин, Николай Хохлов.

По материалам "Тюменской линии" и других открытых источников

Борис Олейник