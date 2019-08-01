Повторись опять моя сумбурная, юность комсомольская моя

И.Д. Шалабодов с сыном Володей, 1966 год Фото из семейного архива И.Д. Шалободова И.Д. Шалабодов с сыном Володей, 1966 год Фото из семейного архива И.Д. Шалободова

Местом работы секретаря комсомольской организации совхоза "Ситниковский" был не кабинет, а поля, фермы да мастерские.

"Был у меня конь Воронок, разукрашенная кошевка, - вспоминает Татьяна Погодина, занимавшая эту должность в 1960-е годы, - зимой в тулупе, валенках, по 12-15 км ездила по клубам. Встречали, кормили меня, замерзшую, пельменями, поили горячим чаем. Обратно в Ситниково возвращалась глубокой ночью, заснув с вожжами, намотанными на руку. Конь сам домой прибегал, мордой в конюшню упирался, а я просыпалась и распрягала".

А секретарем первички молодой специалист-бухгалтер стала благодаря секретарю Омутинского райкома ВЛКСМ Ивану Шалабодову.

"Это он и во мне разглядел организаторские способности. Сказал, что никакой я не бухгалтер, позвал к себе работать", - рассказала Татьяна Погодина, которая сегодня проживает в городе Сланцы под Питером. - Какой он был простой, скромный, доброжелательный. Не вспомню его хмурого, ни капли начальственного тона. Такие люди западают в душу на всю жизнь. Счастье, что на моем жизненном пути встретился такой человек".

Первая комсомольская ячейка в районе была создана в апреле 1920 года в деревне Солоновка. Секретарем избрали Данилу Соловьева. Потом появились Вагайская, Окуневская, Омутинская, Ситниковская, Таповская ячейки. Комсомольцы участвовали в продразверстке, собирали вещи для Красной Армии, культармейцы занимались ликвидацией неграмотности.

Омутинская комсомолия была всегда в гуще дел и начинаний молодых с момента создания первых ячеек организации.

"В предвоенный период среди молодежи развивалось соревнование за выполнение пятилетки в четыре года, 38 комсомольцев района получили звание стахановцев, - пишет в своих воспоминаниях председатель районного совета ветеранов, второй секретарь РК ВЛКСМ Нина Абросимова, - В годы Великой Отечественной войны комсомольцы принимали участие в сборе денежных средств на танки "Вагайский путеец", "Омутинский патриот", самолет "Вагайский путеец", выполняли и перевыполняли планы те, кто ковал победу в тылу".

Везде, где нужны были рабочие руки, появлялись молодые люди с алыми значками на груди. Активно восстанавливали они сельское хозяйство, трудились в промышленности, на транспорте, в торговле и связи, школах и библиотеках.

Комсомольская организация совхоза "Вагайский" за высокие показатели в труде в честь 30-летия ВЛКСМ награждается Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. В честь 40-летия ВЛКСМ молодежь района приняла эстафету "Трудовая книжка подарков".

Комсомольцы РТС за счет экономии материалов и электроэнергии внесли в "Комсомольскую копилку" три тысячи рублей, провели четыре воскресника по заготовке кормов, работали на строительстве Дома культуры, оборудовали стадион. 13 воскресников по очистке путей прошло на станции Омутинская. В честь 50-летия ВЛКСМ на трудовую вахту встали 800 юношей и девушек, 10 комсомольских молодежных коллективов, 52 комбайновых агрегата. К ноябрю 1968г. комсомольцами района было проведено 300 воскресников, собрано 300 тонн металлолома и макулатуры, пять тысяч рублей в фонд помощи Вьетнаму, высажены деревья и кустарники.

Комсомольская работа, убеждена Нина Абросимова, очень непростая сфера применения своих сил. Сколько надо было иметь чуткости, такта, внимания, чтобы убедить в чем-то молодого человека. С этим неплохо справлялись секретари комсомольских организаций.

"В районе работали достойные комсомольцы-вожаки, - вспоминает она, - Николай Егоров, Владимир Галактионов, Валерий Новиков, Валентин Патлин, Валерий Чистяков, Сергей Решетников, Ирина Яковлева, Алексей Окороков. Им помогали друзья-союзники - Галина Шишкина, Валерий Шалабодов, Надежда Толмачева, Владимир Шабанов, Владимир Щучкин, Юрий Боровков, Владимир Осинцев, Людмила Смышляева, Виктор Зарецкий, Виктор Шалабодов и др. Это на них равнялась молодежь".

Закончила свои воспоминания о комсомольском племени Нина Абросимова словами Михаила Светлова: "Песнею, поэмою, трибуною, ничего от близких не тая, повторись опять, моя сумбурная, юность комсомольская моя!"

Материал подготовлен при содействии Совета ветеранов Омутинского района

Борис Олейник