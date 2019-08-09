Николай Яшкин: столетие тюменского комсомола – событие, объединяющее поколения

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Комсомол стал настоящей школой и большой частью жизни для многих россиян, тюменцев. Такую точку зрения, как сообщает пресс-центр Тюменской областной думы, высказал депутат Николай Яшкин.

"С гордостью вспоминаю, что в юности работал в рядах ВЛКСМ, - заявил он. - Нас вдохновляли великие идеи, желание быть в гуще событий, стать созидателями будущего своей страны. Именно поэтому молодые люди с готовностью брались за самые, казалось бы, фантастические проекты. Днепрогэс, Метрострой, Целина – пример ребят, поднявших эти стройки в 30-50-х годах, вел за собой и молодежь 60-х, 70-х годов. Так появились КамАЗ, БАМ, Атоммаш…

В феврале 1965 года Тюменская область была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой № 1.

"Мне довелось быть в эпицентре этих событий, - вспоминает депутат. - Я был первым секретарем Тюменского обкома ВЛКСМ, участвовал в организации работ на Всесоюзных ударных комсомольских стройках, студенческих строительных отрядов. Приходилось заботиться о том, чтобы ребят разместили, накормили, одели, вовремя предоставили фронт работы…"

По мнению Николая Яшкина, Западно-Сибирский нефтяной комплекс - это не только нефть и газ. Это, прежде всего, люди. Они приезжали из всех концов страны, со всех союзных республик. И вместе с освоением месторождений, строительством дорог и городов они строили свою судьбу. Сегодня на севере области, в Югре и на Ямале, живет и работает уже третье поколение - потомки тех ребят, кто приехал на тюменские комсомольские ударные стройки в 70-80 годы.

"Празднование 100-летия ВЛКСМ стало не просто дежурным торжеством, круглой датой, - подчеркнул Николай Яшкин. - Оно еще раз показало, что у нас всех много общего. Организованные к юбилею акции – агитпробеги, выставки, круглые столы, встречи с молодежью вызвали большой интерес. Свою активную позицию еще раз показали ветераны комсомола. Но и от представителей сегодняшней молодежи я видел не меньше заинтересованности. Не сомневаюсь, что таким же объединяющим поколения событием станет и 100-летие тюменского комсомола, внесшего достойный вклад в историю нашей страны".