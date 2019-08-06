Заводоуковский воин-интернационалист награжден орденом Красной Звезды

На фото Владислав Барсуков | Фото: фондов Заводоуковского краеведческого музея На фото Владислав Барсуков | Фото: фондов Заводоуковского краеведческого музея

В Заводоуковском краеведческом музее хранится мандат № 209 делегата 12-й областной комсомольской конференции Владислава Барсукова. Документ передала в музей в октябре 2004 года его мама Светлана Хожилова.

Владислав Барсуков - воин-интернационалист, погиб 21 июня 1986 года в Эфиопии. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Владислав Барсуков родился в Заводоуковске. До призыва на действительную военную службу учился в местном индустриально-педагогическом техникуме. Солдатская судьба занесла его в далекую Эфиопию.

Владислав был командиром отделения полевого водоснабжения – обеспечивал советский госпиталь водой. Утром 21 июня он в группе советских и эфиопских товарищей выехал за строительными материалами для нужд госпиталя.

"Они ехали на машинах ЗИЛ-130, - написал матери сослуживец Владислава (подпись неразборчива), - Владик - в кузове второй машины с эфиопскими товарищами. Их обстреляли. Тех, кто был в кабине, сразу убило и ранило, а Владик спрыгнул, укрылся за колеса и отстреливался до последнего патрона (практически), так как в магазине осталось всего два. Судя по ранению, погиб он от разрывной пули или осколка гранаты мгновенно".

Сослуживцы Владислава Барсукова также сообщали, что представили его к высшей награде комсомола – Почетному знаку ЦК ВЛКСМ - наш земляк был достойным наследником традиций, заложенных первыми комсомольцами Заводоуковска.

Первые комсомольские ячейки - Колесниковская, Новозаимская, Сосновская – появились на заводоуковской земле в 1924 году. На учете состояло 132 члена и 19 кандидатов в члены ВЛКСМ. В 1925 году был организован отряд пионеров-ленинцев "Красный орленок" № 1 в селе Новая Заимка, затем - в селе Падун. Комсомольские ячейки создавали сельскохозяйственные кружки, проводили санитарные осмотры в деревнях, учили правилам личной гигиены, грамоте, организовывали "Недели помощи фронту", "Дни леса", создавали общественные организации "ОСОАВИАХИМ", "Безбожников".

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы и молодежь сражались на фронте, трудились на полях и заводах. На заводе № 499 выпускались планеры для заброски в партизанские отряды. Трое земляков удостоены звания Героя Советского Союза – Мартын Тепляков, Петр Федоров, Николай Щукин.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" по материалам Заводоуковского краеведческого музея, книги "Путевка в жизнь" и других открытых источников.