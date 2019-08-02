Комсомольские отряды "легкой кавалерии" Тюменской области боролись с разгильдяйством

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

В 1928 году Центральный комитет Всесоюзная коммунистической партии (большевиков) и Центральный комитет Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи обратились к комсомольцам и молодежи страны с предложением о создании групп "легкой кавалерии" для выявления недостатков в деятельности организаций.

В Ишиме городской штаб объединял 80 членов бригад "легкой кавалерии". В 1930 году они сделали 42 налета, обследовав 18 кооперативных и советских организаций. Акты обследований представляли в рабоче-крестьянскую инспекцию, прокуратуру. Был проведен городской слет "легкой кавалерии".

Бригады "легкой кавалерии" Голышмановского района проверяли проведение сельскохозяйственных кампаний и состояния трудовой дисциплины.

А "кавалеристы" Обдорска проверяли на факториях сортность пушнины, контролировали правильность отоваривания охотников. Бюро окружкома партии высоко оценило работу юных контролёров. Комсомольцы были вовлечены в решение задач первой пятилетки, проводили рейды "Тревога на рыбозаготовках". Начали подготовку кадров из числа комсомольцев коренных национальностей.

Комсомольцы и молодежь Тюменского района принимали активное участие в ликвидации топливного кризиса на железной дороге (1920 год), в походе за урожай и коллективизацию, отрядах "легкой кавалерии", следивших за дисциплиной, боровшихся с расхлябанностью и разгильдяйством.

По инициативе комсомольцев-ударников на заводах "Механик", "Угольник", "Пламя" провели общественные суды над прогульщиками. Отряды "легкой кавалерии" работали с неграмотными, боролись против алкоголизма и шинкарства.

На общем собрании ярковской школы крестьянской молодежи обсудили вопрос "Санитария и гигиена" и утвердили правила внутреннего распорядка, установив ежедневные прогулки: утром 15 минут, вечером – 45 минут.

Отряды "легкой кавалерии" проверяли работу по обучению неграмотных, готовность школ к учебному году, подготовку к весеннему севу и уборке урожая. После каждой проверки вносились конкретные предложения по устранению недостатков.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия", книги "Путевка в жизнь" и других открытых источников