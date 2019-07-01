100-летие тюменского комсомола: Нефтеюганск – город героев и оптимистов

Фото из фондов «Историко-художественного музейного комплекса» Нефтеюганска Фото из фондов «Историко-художественного музейного комплекса» Нефтеюганска

Комсомольско-молодежная бригада Василия Храмова, прибыв в Усть-Балык, не обнаружила на месте будущей скважины ни одного балка – главного жилища геологов и нефтяников. Ребята просто взяли лопаты и вырыли для себя землянки. Об этом случае вспомнил заслуженный геолог РФ, генеральный директор СибНАЦа Анатолий Брехунцов, открывая фотовыставку "Эпоха Эрвье".

"Такие были времена, - подчеркнул он, - эпоха первооткрывателей, эпоха романтиков и энтузиастов".

Бригада Василия Храмова пробурила на площадях Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции семь скважин: все они дали промышленные фонтаны нефти. Скважина № 253 далась особенно тяжело.

"Днем нельзя было выйти из палатки: тучи комаров не давали открыть глаза, – рассказывал Василий Храмов впоследствии. – Поэтому работали по утрам и ночам. Рабочий день начинали с 4 утра, вечером смена приступала к работе в 8 вечера".

За первые пять дней пробурили 1 тыс. 900 метров, а проектная глубина скважины – 2 тыс. 550. Инженеры экспедиции подсчитали, что для достижения такой глубины требуется 56 рабочих дней, но "храмовцы" выполнили эту работу за 26.

Первичные комсомольские организации на предприятиях Усть-Балыкских нефтепромыслов, ранее входившие в состав Сургутской районной организации, стали основой городской организации строящегося молодого города Нефтеюганска. 16 мая 1967 года состоялась первая конференция, избравшая комитет ВЛКСМ (с правами райкома) первичных комсомольских организаций Усть-Балыкских нефтепромыслов, с 1 апреля 1969 года – городской комитет ВЛКСМ.

Особое содружество было у Нефтеюганского городского комсомола с бойцами студенческих строительных отрядов из Украины. В Зональном отряде "Донбасс-75" работали 1 тыс. 3 бойца на 57 производственных и жилых объектах; из них 14 сданы в эксплуатацию. Выработка на одного бойца – 6 тыс. 937 рублей.

В числе первых приехал в Нефтеюганск по комсомольской путевке с крымской заставы старшина запаса Леонид Прус. Здесь он, как рассказали специалисты историко-художественного музейного комплекса, овладел специальностью строителя, работал плотником - бетонщиком, трактористом, затем комсомольцы треста "Нефтеюганскгазстрой" избрали его своим секретарем.

"Студенческие строительные отряды – это особая, созидательно-романтическая веха в истории молодежного движения, - вспоминал Леонид Прус. - Ежегодно с середины июня, когда в Нефтеюганск приезжали студенты – город преображался. Загодя, недели за две, прибывали так называемые "квартирьеры". Они готовили палатки, обустраивали быт для своих отрядов… В основном к нам ехали из Украины, были студенты из Армении, российских вузов. По вечерам они устраивали концерты на специальных агитплощадках в микрорайонах. Читали лекции различной тематики на предприятиях. Для библиотек привозили книги, безвозмездно участвовали в ремонте школ…".

В разные годы постановлениями ЦК ВЛКСМ комсомольцы Нефтеюганска были отмечены высокими наградами. Лауреатами премии Ленинского комсомола стали комсорг комсомольско-молодежной бригады Нефтеюганского УБР-1 Михаил Политов, бригадир комсомольско-молодежной бригады Валерий Ноздрачев, мастеру цеха подземного ремонта скважин НГДУ "Юганскнефть" Валерию Задорожному, бригадир комсомольско-молодежной бригады УБР-2 Александр Манов, начальник цеха по добыче нефти и газа нефтегазодобывающего управления "Мамонтовнефть" Зуфар Аминев. Кавалером ордена Ленина стала штукатур-маляр Анна Лупляк – СУ-24 треста "Нефтеюганскгазстрой".

Звание лауреат Ленинской премии присвоено Олегу Московцеву, главному геологу НГДУ "Юганскнефть" - за разработку и внедрение высокоэффективных комплексных технологических решений, обеспечивающих ускорение добычи нефти в Тюменской области.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия", при содействии Историко-художественного музейного комплекса Нефтеюганска и книги "Путевка в жизнь".