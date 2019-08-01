Красноселькупские комсомольцы изменили экономическую жизнь района

| Фото: Красносельскупского районного краеведческого музея | Фото: Красносельскупского районного краеведческого музея

Летом 1988 года из Красноселькупа в Туруханск отправилась экспедиция. Красноселькупский райком ВЛКСМ организовал, как написал в газете "Северный край" 28 октября 1988 года заведующий отделом комсомольских организаций Красноселькупского райкома ВЛКСМ Тюменской области Юрий Распопов, историко-краеведческий и спортивно-пропагандистский переход.

Красноселькупская районная организация ВЛКСМ была образована 5 мая 1945 года, так как до этого времени сам район входил в состав Туруханского района Красноярского края.

"Мы сочли нужным проследить историю комсомола с самых истоков комсомольского движения", - писал Юрий Распопов.

В 1923 году комсомольская ячейка Туруханского района насчитывала всего 11 человек. Всего за три года их количество выросло более чем в десять раз – до 123 человек.

"В это число входили и комсомольца тех поселков, которые теперь в составе нашего района", - отмечал Юрий Распопов. Это было самое романтическое время становления молодежной организации, члены которой были объединены единой мечтой, единой целью построить светлое и счастливое государство для всех. Они до хрипоты спорили на диспутах о классовой борьбе и партии, о комсомольской этике и истории революционного движения в России. Недостаток знаний, а среди них было всего пять человек со средним образованием, с лихвой компенсировался желанием учиться, стремлением узнавать и делиться своими знаниями со всеми.

"Несоюзная молодежь тянулась к комсомольцам, видя в них свою защиту от кулаков, старавшихся любыми средствами подорвать авторитет комсомольцев", - пишет Юрий Распопов.

А авторитет был. Все письма в комсомольские органы заканчивались словами "с комсомольским приветом". А при запросе какой-либо информации обязательно писали: "Ответ дайте в товарищеском письме". Это было удивительно товарищеское время.

Наверное, именно об этих временах поэт Александр Прокофьев и композитор Олег Иванов написали звонкую песню:

"Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам

Мы хлеба горбушку - и ту пополам,

Коль ветер лавиной и песня лавиной -

Тебе половина и мне половина".

Красноселькупская районная комсомольская организация в 1945 году состояла из четырех первичных организациях, в которых состояло 40 членов ВЛКСМ. Особое внимание уделялось представителям коренных народов Севера. В 1967 году из 218 членов ВЛКСМ – 113 северян, которые работали в традиционных отраслях, два человека – в райкоме ВЛКСМ, 20 человек учились в высших и средних специальных учебных заведениях страны.

Жизнь района круто изменилась с открытием на Ямале крупнейших месторождений нефти и газа. Комсомольцы и молодежь Красноселькупской нефтегазоразведочной экспедиции изменили не только экономическую жизнь района, но и общественную работу. Они организовали для подростков клуб "Юный моряк", оформили кабинет профориентации в школе-интернате.

В 1986 году в самом малочисленном районе Ямала было 14 комсомольско-молодежных коллективов, из них 5 работали в геологии.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" при содействии Красносельскупского районного краеведческого музея.