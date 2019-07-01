Александр Починок: комиссаров бывших не бывает, я и сейчас - комиссар

Фото из личного архива Александра Починка Фото из личного архива Александра Починка

В Ноябрьский горком комсомола нередко приходили взрослые парни, на исходе комсомольского возраста, и просили принять их в ряды ВЛКСМ. Такими воспоминаниями поделился Александр Починок - в 80-е годы он был первым секретарем Ноябрьского горкома.

"Рассказывали, что уже были комсомольцами на Большой земле, где им было скучно и неинтересно, - пояснил он. - А здесь, на Ямале, жизнь бурлит, очень престижно трудиться в комсомольско-молодежной бригаде. Здесь они убедились, что комсомол – это сила. Только ради этого стоило жить и работать. Да и по статистике было видно, что численность городской комсомольской организации росла быстрыми темпами".

Александр Починок впервые попал на Тюменский Север после окончания первого курса Тюменского индустриального института.

"Наш ансамбль "Флогистон" стал дипломантом Всесоюзного телевизионного конкурса "Молодые голоса", - вспоминает он. - Это был фурор для Тюмени: три показа по центральному ТВ, вся область болела за нас. Неоднократные победители региональных конкурсов и фестивалей молодежной песни. Летом с вузовским ансамблем и корифеями СТЭМа Виктором Бабкиным, Олегом Дорониным и директором студенческого клуба Игорем Челышкиным гастролировали по нашему Северу, проехали леспромхозы, долетели до Урая и Игрима. Помню известное игримское кафе "Комарик", забитые до предела клубы публикой на наших концертах. Заработали для родного профкома кучу денег, а профком поощрил путевкой в Болгарию. Фестиваль "На клавишах весны" в те годы был не менее популярным в Тюмени, чем приезд известных звезд эстрады".

Север затягивал, и уже на следующий год, став бойцом ССО "Нефтяник-74", Александр Починок работал на строительстве товарного парка под Сургутом. После института работал на заводе медоборудования в Тюмени, был избран в заводской комитет ВЛКСМ. Это стало преддверием всей дальнейшей общественной деятельности.

"Памятен мне первый приезд в поселок Ноябрьский – за год до принятия решения о присвоении ему статуса города, - рассказал он. - Вместе с первым секретарем Тюменского обкома ВЛКСМ Владимиром Погребным мы ехали на знаменитом поезде под названием "бичевоз". Кто на нем ездил, тому особых пояснений не требуется".

Именно тогда и был создан прообраз будущего городского комитета ВЛКСМ – объединенный комитет, которым руководил Александр Ткаченко. Первые знакомства с секретарями комитетов комсомола Виктором Поповым, Виктором Барановым, Тамарой Камратовой, комсоргами ЦК комсомола Украины Леонидом Калинкиным, Василием Олексейчуком…

"Я и раньше слышал, что у Ноябрьска большое будущее, но когда все увидел сам, был очарован и людьми, и природой, - рассказал Александр Починок. - Для себя решение принял сразу: буду работать в Ноябрьске! Прошел сложную процедуру согласования и утверждения. И теперь главным было завоевать доверие комсомольцев Ноябрьска: должность первого секретаря горкома ВЛКСМ выборная".

Июнь 1982-го года в Ноябрьске был напряженным. Средний возраст горожан - 26-28 лет. И первая комсомольская городская конференция была событием для всех. Определили сроки. На комсомольских собраниях предприятий и организаций города избирали делегатов. Комитет комсомола нефтяников вышел с инициативой: в честь первой городской комсомольской конференции провести воскресник по благоустройству города. "Воскресник прошел хорошо, он стал первой пробой городских комсомольских сил, - улыбается Починок. - Объявления о предстоящем воскреснике писали вручную и расклеивали по городу. На работу вышли более 200 комсомольцев – познакомиться, поработать вместе. Игорь Страхов, комсомольский активист и диск-жокей, организовал хорошую музыку. Секретарь комсомольской организации АТБ-2 Андрей Заварзин руководил транспортом по вывозу мусора и подвозу воды для полива деревьев. Те деревья, что мы посадили тогда, ныне выросли, как и поколение комсомольцев, работающих теперь не только в Ноябрьске".

Первая комсомольская конференция Ноябрьской городской организации состоялась 16 июля. И Александр Починок был избран первым секретарем Ноябрьского горкома ВЛКСМ.

"Только тронь струну памяти, и перед глазами закружатся лица, имена, - рассказывает он. - Нефтяники, газовики, геологи, строители… К примеру, Степан Мицюк – рабочий парень, классный комсорг комсомольско-молодежной бригады треста "Обьнефтегазстрой", искры из глаз сыпались, когда загорался какой-то идеей. А как мы обожали Василия Максимова, инструктора отдела пропаганды горкома партии! Он написал песню о Ноябрьске, ее опубликовали в первом номере газеты "Северная вахта" под Новый год. До сих пор с удовольствием слушаю.

"Ноябрьск, Ноябрьск наш город молодой,

На век с тобою связаны судьбой одной…"

Из Ноябрьска Александра Починка перевели комиссаром в Тюменский областной штаб студенческих отрядов, численность которого в эти годы достигала более 20 тыс. человек.

"Считаю большой ошибкой роспуск комсомола, - говорит он сегодня. - Радует сердце, что снова возродилось движение студенческих отрядов. Уверен, что все то доброе, забытое, старое, что было в комсомоле, рано или поздно вернется в современных формах".

Он до сих пор занимается общественной работой в Тюменском некоммерческом благотворительном фонда "Комсомольское братство", является заместителем председателя Областного совета ветеранов ССО, в ТООФ им. В. И. Муравленко.

"Комиссаров бывших не бывает. Я и сейчас комиссар. С уважением, Александр Починок", - закончил он свои воспоминания.

Борис Олейник