В 1920 году комсомольцы Кондинского заявили миру о готовности строить свой, новый мир

комсомольцы дер. Сатыга на воскреснике, 1-я пол. 1940-х гг. | Фото: Из фондов Кондинского районного краеведческого музея имени Н.С.Цехновой комсомольцы дер. Сатыга на воскреснике, 1-я пол. 1940-х гг. | Фото: Из фондов Кондинского районного краеведческого музея имени Н.С.Цехновой

"Мы, молодежь…, юные коммунары, создатели всего будущего, преемники в будущем советского государства и коммунистической партии, постановляем работать согласно программе и уставу, а также быть более честными, показывая тем пример остальной молодежи деревни, а также принимать самое активное участие в строительстве советской власти и в просвещении населения", - такими взволнованными, совсем не протокольными, словами молодежь села Нахрачи (ныне Кондинское), заявляли миру о своей готовности строить свой, новый мир.

Это собрание Нахрачинской молодежи состоялось в июне 1920 года в местной школе. Секретарем бюро был избран манси Александр Пакин, председателем – Спиридон Першин, товарищем председателя – манси Иван Пакин.

Они боролись с самогоноварением, распространенным в Нахрачах, суевериями, знахарством и шаманством, поднимали всех жителей на субботники, ставили спектакли.

1 мая 1921 года в Кондинском провели первую демонстрацию. Комсомольцы вместе со всем населением вышли с флагами и революционными песнями. Кто-то в этот день прямо в книге протоколов написал корявым почерком: "…прошли с флагами по селу. Пели "Вы жертвою пали в борьбе роковой"… и сказали последнее "прости" нашим погибшим товарищам".

Помимо традиционных отраслей хозяйства в районном центре при активном участии молодёжи был построен экстрактно-варочный завод по обработке ягод, витаминная продукция которого в годы Великой Отечественной войны направлялась в госпитали Тюмени. Из села Леуши был призван в Красную Армию рыбак и охотник Кирилл Механошин, ставший на фронте командиром разведки. За умелые боевые действия ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Открытие в районе Шаима лёгкой нефти, строительство железной дороги "Ивдель-Обь", формирование крупных лесопромышленных комплексов внесли существенные изменения в деятельность районной комсомольской организации. Традицией стало проведение слётов молодых лесозаготовителей и строителей предприятий железной дороги "Ивдель-Обь", рыбаков и обработчиков речных ресурсов, туристов-краеведов, старшеклассников, районных фестивалей с показом конкретных результатов труда.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия", при содействии Кондинского районного краеведческого музея имени Н.С.Цехновой и других открытых источников.