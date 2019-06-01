Самый юный комсомолец родился на Ямале и погиб в боях за Кёнигсберг

Фото из фондов Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им И.С. Шемановского Фото из фондов Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им И.С. Шемановского

В канун 100-летия тюменского комсомола информационное агентство "Тюменская линия" продолжает публикацию цикла материалов о людях, которые писали историю каждый день на полях и фермах, на стройках и буровых, в школьных классах и медицинских кабинетах.

В документальном фонде Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И. С. Шемановского хранится уникальный документ. Родители трехлетнего Вадима Чупрова обратились в Обдорский комитет РЛКСМ с просьбой принять их сына в комсомол. Дабы под руководством опытных товарищей он мог вступить в жизнь коммунистом.

"Так как нами это было решено в день его рождения, то он не был крещен и до трех лет воспитывался как будущий коммунист. Надеемся, что товарищи не задержат с ответом", - написано в их заявлении.

Не знаем, как отреагировали на это обращение товарищи из райкома РЛКСМ, но сам этот документ очень интересен.

"Перелистывая страницы истории ямальского комсомола, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений. Комсомольцам удалось сказку сделать былью и тем самым показать новым поколениям молодежи, что на самом деле все в их руках", - считает научный сотрудник музея Алексей Мазурин.

В июне 1920 года обдорская молодежь решила создать свою комсомольскую организацию. На первом собрании в комсомол записались 30-40 человек. Это были сознательные, смелые молодые люди. Первыми комсомольцами Обдорска были Михаил Загваздин, Иван Хозяинов, Назар Филатов, Иван Москвитин, Федор Рычков, Федот Федоров, Леонид Бабиков, Николай Торлопов, Лаврентий Соколков, Иван Терентьев, Дарья Ведерникова, Клавдия Нагибина, Анна Пермякова, Николай Вануйто, Петр и Иннокентий Черкашины и другие. У ячейки был очень боевой и опытный лидер - Матвей Канев. Почти одновременно с обдорской была создана комсомольская ячейка в селе Мужи.

Первыми крупными мероприятиями обдорских комсомольцев стали в 1920-1921 годах "Комсомольское рождество", митинг "Конец старому миру" и "Комсомольская пасха", также они создали трудовую артель для оказания помощи Красной Армии, которая ловила рыбу, собирала грибы и ягоды, отправляла посылки с продуктами и одеждой. Комсомольцы давали концерты, выручка от которых перечислялась в фонд помощи голодающим Поволжья. Было создано два отряда всеобуча, которые занимались ликвидацией неграмотности.

В этой атмосфере рос самый юный комсомолец страны и его братья. В августе 1941 года Вадим Чупров ушел на фронт добровольцем. Он погиб в августе 1944 года в боях за Кёнигсберг.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли сотни молодых северян. Многие из них не вернулись домой. За совершенные подвиги звания Героев Советского Союза были удостоены Анатолий Зверев, Николай Архангельский, Вениамин Егоров, Иван Корольков, Александр Звягин.

В середине 60-х годов на Ямале был найден природный газ. С этого времени начинается эпопея нефтегазового освоения его недр. И здесь вновь на первых рубежах комсомольцы: геологи, буровики, сейсмологи. С начала 70-х годов разведка и освоение запасов Ямальской земли объявлено ударной комсомольской стройкой.

По материалам документального фонда Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им И.С. Шемановского

Фото из фондов Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского

Борис Олейник