100-летию тюменского комсомола посвящается - "Тюменская линия" запускает спецпроект

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

22 августа 1919 года состоялось первое собрание молодежи Тюмени. Эта дата стала отправной точкой создания комсомольской организации. В канун 100-летия тюменского комсомола информационное агентство "Тюменская линия" запускает цикл материалов о людях, которые писали историю каждый день на полях и фермах, на стройках и буровых, в школьных классах и медицинских кабинетах.

100 лет – срок по историческим меркам небольшой. К тому же более 20 лет из них – это годы, которые ВЛКСМ, как общественная организация, не работал, но память о комсомоле продолжает жить. Ежегодно в Тюмени собираются комсомольцы - не вяжется с ними слово бывшие. В эти годы в Тюмени разбит сквер Комсомольский, а в год 100-летия ВЛКСМ открыт памятник "Молодым созидателям земли тюменской". Вышла замечательная книга "Путевка в жизнь".

История комсомола – это история тысяч людей, объединенных масштабной целью. Такой, как ударные комсомольские стройки, центром которых в XX веке стала Тюменская область. И тем, что история комсомола – это судьбы конкретных людей, которые проживали свои жизни вместе с комсомолом, делая свое дело честно и с полной отдачей сил.

Это и судьба Данилы Соловьева, который в апреле 1920 года стал первым секретарем комсомольской ячейки деревни Солоновка Омутинского района.

И одной из первых комсомолок Вагайского района Анисьи Шевелевой, которая в 1935 году освоила профессию тракториста и заменила ушедшего в армию механизатора-комсомольца Василия Надеина.

Молодой охотник Тугияновского колхоза Березовского района Андрей Себуров в четвертом квартале 1942 года сдал на 487 рублей ценной пушнины. А пионеры района собрали и сдали в фонд Красной Армии 3 тыс. 479 кг ягод, 1 тыс. 37 кг грибов, 35 кг лекарственных трав.

А в Абатском "Совхозе №422" в годы войны школьники-комсомольцы, имена которых история не сохранила, отличились на уборке урожая и сборе колосков. Как знать, может быть, именно эти колоски спасли кого-то от голодной смерти в осажденном Ленинграде.

17 декабря 1941 года в Бердюжье в 40-градусный мороз привезли школьников из блокадного Ленинграда. Они вели дневник. Вот несколько записей: "28 марта 1943 года. Комсомольцы ходили работать в колхоз. Девочки сгребали снег с крыш, а мальчики открывали силосные ямы".

"22 июня 1943 года. Сегодня организовали в интернате первичную комсомольскую ячейку, выбрали тайным голосованием комитет и секретаря Зину Чеховскую, из РК (райкома комсомола, прим. ред.) была товарищ Шашкова".

В послевоенное время деятельность комсомольской организации Аромашевского района была направлена на повышение уровня земледелия и развитие животноводства. Лучшими в области были тракторист-комсомолец Константин Горемов, комбайновый агрегат Василия Кармацких (Аромашевская машинно-тракторная станция, 1950 год).

А в Приуральском районе молодой рыбак - инициатор стахановского движения Семён Неркаги из Товопогольского рыбоучастка - за четыре года выполнил два пятилетних плана.

В годы ударных строек комсомол – это труд молодежных бригад геологов Николая Глебова, нефтяников Владимира Глебова, транспортных строителей Валентина Агриппы и Виктора Молозина… и еще сотен других славных молодежных коллективов.

Борис Олейник