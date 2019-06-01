Парк, заложенный комсомольцами 30-х, до сих пор радует жителей Армизонского

Парк в центре села Армизонское уже много лет остается любимым местом отдыха жителей. А заложен он был в 30-е годы по инициативе секретаря райкома комсомола Михаила Чазова.

"Первые комсомольцы организовали три пионерских отряда, районную библиотеку, избы-читальни, - рассказала руководитель музея Армизонской школы Валентина Яковлева. - В селах создавали кружки по изучению основ ленинизма, по изучению основ сельскохозяйственных знаний. Была организована школа крестьянской молодежи".

В годы войны молодые труженики района развернули социалистическое соревнование под лозунгом "Сражаться за хлеб, как воины сражаются за победу над врагом".

"Орловская МТС пользовалась большим авторитетом, - вспоминал бригадир машинно-тракторной станции Андрей Гемпик. - Выработка у нас по Тюменской области была максимальной. Коллектив Орловской МТС завоевал два переходящих Красных знамени: Наркомата земледелия СССР и Обкома ВКП(б) и Облисполкома. Вручать их прилетали на двух самолетах руководители Тюменской области и работники из самой Москвы".

В послевоенные годы были популярны воскресники. Например, по проведению зимних агромероприятий по вывозке перегноя под картофель и корнеплоды. Комсомольцы и молодежь работали на конных подводах - за день было вывезено 65 тонн перегноя. В составе бригады отличились лучшие комсомольцы: Роберт Мудрых, Владислав и Валентин Снигирёвы, Августа Логинова.

Первые комсомольские ячейки в районе появились в 1924 году: Армизонская, Ивановская, коммуны "Красный пахарь", "Красные орлы", Крашеневская, Няшинская, Прохоровская, Снегирёвская.

В 1926 году на учете состояло 176 членов ВЛКСМ, они участвовали в крестьянских комитетах общественной взаимопомощи, добровольном обществе "Долой неграмотность" - для обучения неграмотных батраков было создано 17 ликвидационных пунктов.

В годы освоения целинных и залежных земель в район прибыли 40 человек по комсомольским путевкам.

В 1976 году по инициативе комсомольцев было принято решение поставить обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Армизонское.

23 февраля 1980 года в районе состоялся комсомольско-молодежный субботник. Заработанные средства были перечислены на строительство обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны .

В 1986 году в районе работало шесть комсомольско-молодежных коллективов на животноводческих фермах и транспортных предприятиях.

Материал подготовлен при содействии музея Армизонской школы, по материалам книги "Путевка в жизнь" и других открытых источников

Борис Олейник