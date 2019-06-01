Аромашевские комсомольцы брали повышенные социалистические обязательства

| Фото: комсомол37.рф | Фото: комсомол37.рф

Аромашевские "шестидесятники" получали по 16 поросят от свиноматки и не менее 110 яиц от курицы-несушки. 1960-е годы оставили свой яркий след в истории советской России.

Это было время радикальных, новых, захватывающих открытий и тенденций, которые продолжили развиваться в 70, 80, 90-х годах XX века. 1960-е можно по праву назвать началом эры пилотируемой космонавтики: советский космонавт Юрий Гагарин был первым, кто совершил полёт в космическое пространство, Алексей Леонов первым вышел в открытый космос, а американец Нил Армстронг был первым, кто ступил на Луну. Шестидесятники - это целое поколение советской интеллигенции. Бурную дискуссию вызывал в то время вопрос, что первостепенно для общества — наука или искусство.

"Шестидесятники" состояли из двух взаимосвязанных, но разных субкультур, шутливо называвшихся "физиками" и "лириками" — представителей научно-технической и гуманитарной интеллигенции.

Свои "шестидесятники" были и в Аромашевском районе. Они брали повышенные социалистические обязательства: надоить 2200 литров молока от коровы, получить 16 поросят от свиноматки, не менее 110 яиц на курицу-несушку, вырастить и продать колхозу 2000 голов телят, включиться в работу по охране общественного порядка.

К шестидесятым годам, как было отмечено на 30-й районной комсомольской конференции в январе 1971 года, жизнь в районе становилась все более стабильной. Район рапортовал Родине о досрочном выполнении плана, о повышении производительности труда, о высоких трудовых показателях.

А началом образования Аромашевского районного комитета Российского Ленинского Коммунистического Союза молодежи можно считать август 1924 года. Тогда в комсомольской организации насчитывался 151 член комсомола и пять кандидатов.

В период коллективизации, в 1928-1932 годы, перед Аромашевской комсомольской организацией была поставлена задача - помочь в активизации хлебозаготовительной кампании в районе.

"...Проводить собрания молодежи по активизации хлебозаготовительной кампании, - говорилось в материалах 8-й районной конференции ВЛКСМ 5-6 января 1928 года. - Обязать комсомольцев, имеющих излишки хлеба, немедленно сдать их государству. Вести систематическую работу на селе (на участке) о сдаче хлеба только государству. Комсомольская организация должна заострить внимание на увеличении посевной площади и повышении урожайности путем организации зерноочистительных пунктов. Комсомольцам, работающим в сельском хозяйстве, провести ряд показательных посевов. Комсомол должен быть показательным и примерным в данной области на селе. Обязать всех комсомольцев-домохозяев войти в колхозы и повести за собой батрачество и бедноту, а также вступить в кооперацию".

Аромашевский комсомол всегда активно реагировал на задачи своего времени и отличался преемственностью поколений.

Ликвидация безграмотности, выписка газет, состояние изб-читален, связь с учительством - вот задачи, которые ставились при создании комсомольской организации. В период ее становления одними из первых комсомольцев были Елизавета Сарафанникова, Евдокия Кармацкая, Константин Федченко.

Одной из главных обязанностей комсомольцев того времени была политическая просветительская работа. С этой целью комсомольцы посещали различные кружки, читали газеты и журналы "На смену", "Беднота", "Батрак", "Безбожник", районными корреспондентами Богдановым и Бородиным за год выпущено 12 стенгазет.

В годы Великой Отечественной войны районная комсомольская организация оказывала значительную помощь парторганизации в решении хозяйственно-политических задач. Наиболее крепкими, инициативными являлись комсомольские организации колхоза им. Сталина (секретарь Лукина), колхоза "Новый путь" (секретарь Кузнецова), колхоза им. Буденного (секретарь Мохов). За самоотверженную работу в период войны награждены медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг." 173 комсомольца.

В 1950-1960 –е годы одной из главных задач, стоящих перед аромашевскими комсомольцами, была борьба за повышение производительности труда. На переднем крае строительства и ремонта сельских клубов, моторных отделений, летних лагерей для скота были комсомольцы района. Вошло в традицию проведение комсомольско-молодежных воскресников, социалистических соревнований между комсомольско-молодежными звеньями. Среди передовиков производства района были Анна Левчик, Антонина Кицова, Николай Бабин, Валентина Носова, Лидия Бердова, Иван Харлов, Михаил Алферов, Егор Носов. Им на смену подрастали юные комсомольцы-учащиеся: только Аромашевская и Кротовская ученические организации объединяли 73 комсомольца. Они являлись инициаторами добрых практических дел: создания производственных бригад старшеклассников, выращивания для колхозов свиней, шефства над колхозными птицефермами. В районе в сельском хозяйстве трудилось более 1500 юношей и девушек. Передовиками социалистического соревнования были комбайнеры А. Аверин, В. Морозов, шофер И. Леонов, доярка Л. Фартушенко и многие другие.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия", книги "Путевка в жизнь" и других открытых источников.