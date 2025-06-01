Александр Моор выразил соболезнования близким погибших в Брянской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении моста в Брянской области.
Пост он оставил на своих страницах в соцсетях.
"Трагические новости из Брянской области. Погибли люди. Десятки получили ранения, из них трое детей. Несколько пострадавших, включая восьмимесячного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. В такие моменты особенно важно чувствовать, что наша страна — едина, боль одного региона отзывается в сердце каждого", — написал глава региона.
Он пожелал сил и стойкости семьям, пережившим утрату, пострадавшим — скорейшего восстановления.