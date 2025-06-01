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Александр Моор выразил соболезнования близким погибших в Брянской области

Губернатор, 12:54 01 июня 2025

из Telegram-канала Александра Моора (архив) | Фото: из Telegram-канала Александра Моора (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении моста в Брянской области.

Пост он оставил на своих страницах в соцсетях.

"Трагические новости из Брянской области. Погибли люди. Десятки получили ранения, из них трое детей. Несколько пострадавших, включая восьмимесячного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. В такие моменты особенно важно чувствовать, что наша страна — едина, боль одного региона отзывается в сердце каждого", — написал глава региона.

Он пожелал сил и стойкости семьям, пережившим утрату, пострадавшим — скорейшего восстановления.

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# Александр Моор , соболезнования

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