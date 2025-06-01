В Тюменском районе утонул мужчина
Мужчина утонул во время купания вблизи рабочего поселка Винзили в Тюменском районе 31 мая, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о трагедии в Тюменском районе поступило вечером 31 мая. Тело утонувшего было найдено. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости быть осторожными вблизи водоемов и на акватории. Не стоит пренебрегать правилами безопасности.
Свидетели происшествий на водоемах должны сообщать об этом по телефону 112.
Видео из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области