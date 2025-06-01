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В Тюменском районе утонул мужчина

Происшествия, 12:37 01 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мужчина утонул во время купания вблизи рабочего поселка Винзили в Тюменском районе 31 мая, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о трагедии в Тюменском районе поступило вечером 31 мая. Тело утонувшего было найдено. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости быть осторожными вблизи водоемов и на акватории. Не стоит пренебрегать правилами безопасности.

Свидетели происшествий на водоемах должны сообщать об этом по телефону 112.

Видео из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС по Тюменской области , купание

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