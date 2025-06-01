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Лабораторию "Семейный круг" открыли в Тюмени в День защиты детей

Общество, 13:10 01 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Образовательную лабораторию "Семейный круг" официально открыли в тюменском Молодежном театральном центре "Космос" в День защиты детей, 1 июня. 50 семей в течение полугода постигнут азы театрального искусства и создадут свой художественный продукт.

"Они изучат разные формы театра: теней, кукол, предметов, форум-театр. Будут учиться сочинять сказки, вести читательский дневник. Разные педагоги каждый месяц будут с ними заниматься, делать домашние спектакли. Участниками станут семьи с детьми от двух-трех лет до подростков. Первый курс по театру теней стартовал 12 мая и 28 мая прошел выпускной. Его вела Юлия Кувшинова. Наша лаборатория совершенно бесплатная. Мы радеем за то, чтобы форм взаимодействия таких, как домашний театр, было больше", - рассказала один из кураторов лаборатории, руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Экспертами направлений лаборатории станут известные в Тюмени режиссеры, продюсеры, сценаристы: Светлана Ханжина, Надежда Соломатова, Андрей Голубенко, Маша Хайбуллина и другие. Примечательно то, что помимо семей занятия организуют и для педагогов и вожатых городских школ.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Учитель гимназии №12 Тюмени Светлана Велимирович выступила волонтером на площадке в игру "Резиночки". Стать участником лаборатории решила, чтобы почувствовать себя счастливой.

"Я в душе, ну, и по первому образованию актриса, поэтому мне эта тема близка, интересна. Я очень рада, что у нас есть возможность даже для тех, кто пошёл другой стезёй, выбрал другой путь, вернуться к своим основам, почувствовать себя счастливой", - сказала Светлана.

Организатор праздников Кристина Благинина подала заявку на участие в проекте "Семейный круг", чтобы наладить отношения с дочерью-подростком.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Я очень много отдавала времени работе, а детям нет. Вот сейчас пока в отпуске, нужно успевать. Я сама режиссёр любительского театра, но мои дети ко мне не ходят, потому что они не воспринимают меня как педагога. Я знаю, какое сильное влияние имеет театр на детей, как он воспитывает, это большая терапия. Поэтому сейчас я пришла за семейной терапией, для того, чтобы сблизиться с дочерью", - пояснила Кристина.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

В День защиты детей по периметру здания "Космоса" устроили игры в салки, резиночки, классики и другие. Участники получили награду – живой лист дерева. Его они могут обменять на семена микрозелени, которые посеют и будут наблюдать, как она растет.

Марина Некрасова с дочерью Ксюшей попали на праздник детства случайно: возвращались с соревнований по художественной гимнастике.

"Мы на классиках поскакали, на резиночках. Покидали в кольца, на меткость. Вот сделали самолет. За все получили листочки. Атмосфера классная, спасибо, что для детей такое придумали, и мы, взрослые, окунулись в детство", - отметила Марина.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Также участникам праздника на мастер-классе предложили создать театральную маску. Готовое изделие они возьмут с собой.

"Мы сделали заготовки из гипса, краски, дополнительные материалы: ниточки, кусочки ткани, блестки. На 30 человек рассчитан мастер-класс. В качестве образца представляем маску-клубничку", - уточнила организатор мастер-класса Мария Борисова.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Добавим, образовательную лабораторию "Семейный круг" МТЦ "Космос" поддерживает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Подробности проекта в официальной группе учреждения во ВКонтакте.

Анжела Лебедева

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# День защиты детей , игры , лаборатория , МТЦ Космос , театр

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