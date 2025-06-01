Лабораторию "Семейный круг" открыли в Тюмени в День защиты детей

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Образовательную лабораторию "Семейный круг" официально открыли в тюменском Молодежном театральном центре "Космос" в День защиты детей, 1 июня. 50 семей в течение полугода постигнут азы театрального искусства и создадут свой художественный продукт.

"Они изучат разные формы театра: теней, кукол, предметов, форум-театр. Будут учиться сочинять сказки, вести читательский дневник. Разные педагоги каждый месяц будут с ними заниматься, делать домашние спектакли. Участниками станут семьи с детьми от двух-трех лет до подростков. Первый курс по театру теней стартовал 12 мая и 28 мая прошел выпускной. Его вела Юлия Кувшинова. Наша лаборатория совершенно бесплатная. Мы радеем за то, чтобы форм взаимодействия таких, как домашний театр, было больше", - рассказала один из кураторов лаборатории, руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Экспертами направлений лаборатории станут известные в Тюмени режиссеры, продюсеры, сценаристы: Светлана Ханжина, Надежда Соломатова, Андрей Голубенко, Маша Хайбуллина и другие. Примечательно то, что помимо семей занятия организуют и для педагогов и вожатых городских школ.

Учитель гимназии №12 Тюмени Светлана Велимирович выступила волонтером на площадке в игру "Резиночки". Стать участником лаборатории решила, чтобы почувствовать себя счастливой.

"Я в душе, ну, и по первому образованию актриса, поэтому мне эта тема близка, интересна. Я очень рада, что у нас есть возможность даже для тех, кто пошёл другой стезёй, выбрал другой путь, вернуться к своим основам, почувствовать себя счастливой", - сказала Светлана.

Организатор праздников Кристина Благинина подала заявку на участие в проекте "Семейный круг", чтобы наладить отношения с дочерью-подростком.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Я очень много отдавала времени работе, а детям нет. Вот сейчас пока в отпуске, нужно успевать. Я сама режиссёр любительского театра, но мои дети ко мне не ходят, потому что они не воспринимают меня как педагога. Я знаю, какое сильное влияние имеет театр на детей, как он воспитывает, это большая терапия. Поэтому сейчас я пришла за семейной терапией, для того, чтобы сблизиться с дочерью", - пояснила Кристина.

В День защиты детей по периметру здания "Космоса" устроили игры в салки, резиночки, классики и другие. Участники получили награду – живой лист дерева. Его они могут обменять на семена микрозелени, которые посеют и будут наблюдать, как она растет.

Марина Некрасова с дочерью Ксюшей попали на праздник детства случайно: возвращались с соревнований по художественной гимнастике.

"Мы на классиках поскакали, на резиночках. Покидали в кольца, на меткость. Вот сделали самолет. За все получили листочки. Атмосфера классная, спасибо, что для детей такое придумали, и мы, взрослые, окунулись в детство", - отметила Марина.

Также участникам праздника на мастер-классе предложили создать театральную маску. Готовое изделие они возьмут с собой.

"Мы сделали заготовки из гипса, краски, дополнительные материалы: ниточки, кусочки ткани, блестки. На 30 человек рассчитан мастер-класс. В качестве образца представляем маску-клубничку", - уточнила организатор мастер-класса Мария Борисова.

Добавим, образовательную лабораторию "Семейный круг" МТЦ "Космос" поддерживает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Подробности проекта в официальной группе учреждения во ВКонтакте.

Анжела Лебедева