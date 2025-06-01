Из-за глобального потепления в Тюменской области выводят новые сорта растений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые из Тюменского государственного университета выращивают новые виды и сорта культивируемых растений, рассчитанные на сельское хозяйство обозримого будущего, на базе биостанции "Озеро Кучак".

Биостанция стоит на южном берегу водоема в Нижнетавдинском районе. Это место является полигоном для проведения мероприятий различной направленности: обучающих семинаров для школьников и студентов, экскурсий, соревнований, конференций и международных летних школ. Исследования по изучению, расширению и сохранению генетического разнообразия культурных растений Сибири на "Озере Кучак" начались в 2006 году. Научным руководителем стала заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Тюменского государственного университета профессор Нина Боме.

В интервью изданию "Тюменская область сегодня" она согласилась с тезисом, что глобальное потепление – не такой уж негативный фактор с точки зрения сельского хозяйства.

"Зимы перестанут быть холодными, расширится ассортимент полезных растительных культур. – Эти процессы уже идут. Многие растительные культуры, о которых у нас раньше и думать не осмеливались, сейчас прекрасно себя чувствуют на нашем экспериментальном участке", — ответила Нина Боме.

Обратная сторона – наряду с продвижением полезных растений на север, двигаются туда вредители и возбудители различных болезней. Процессы потепления характеризуются полной непредсказуемостью и неравномерностью, несут не только приятное смягчение климата, но и страшные засухи, что мы периодически наблюдаем воочию. Селекционеры много лет работали, создавая растения, наиболее подходящие для наших условий, теперь же этот труд оказывается ненужным, и надо все начинать сначала.

На основании своих многолетних наблюдений университетские биотехнологи Нина Боме, Наталья Колоколова и Ирина Земцова составили и выпустили целый атлас болезней культурных злаковых растений, характерных для Тюменской области. Многое пришло в регион вследствие климатических изменений.

"За последние годы мы отмечаем увеличение суммы активных температур (так называются среднесуточные температуры воздуха и почвы, превышающие установленную норму). Заметно увеличиваются засушливые периоды, которые часто выпадают на время цветения, оплодотворения и формирования плодов. При таких обстоятельствах сложно ждать высоких урожаев, поэтому нам нужны новые сорта растений, адаптированные к сложившимся условиям. Нашими преподавателями, аспирантами и студентами проводится комплексная оценка образцов культурных растений различного эколого-географического происхождения с целью формирования генофонда для сибирских почвенно-климатических условий", — прогнозы по потеплению климата в Юго-Западной Сибири на обозримое будущее дала биотехнолог Наталья Колоколова.

Генофонд растений Школы естественных наук Тюменского государственного университета насчитывает около трех тысяч образцов из 60 стран мира и различных регионов Российской Федерации. В основном это озимая пшеница, озимая рожь и озимая тритикале (гибрид ржи и пшеницы), а также ячмень, овес, горох, соя, картофель, лен, лекарственные и цветочно-декоративные растения. Исследования позволяют выделить образцы с ценными признаками для сложных почвенно-климатических условий Тюменской области, адаптированных к различным стрессовым воздействиям.