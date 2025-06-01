  • 1 июня 20251.06.2025воскресенье
  • В Тюмени 30..32 С 4 м/с ветер юго-западный

Из-за глобального потепления в Тюменской области выводят новые сорта растений

Общество, 12:02 01 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые из Тюменского государственного университета выращивают новые виды и сорта культивируемых растений, рассчитанные на сельское хозяйство обозримого будущего, на базе биостанции "Озеро Кучак".

Биостанция стоит на южном берегу водоема в Нижнетавдинском районе. Это место является полигоном для проведения мероприятий различной направленности: обучающих семинаров для школьников и студентов, экскурсий, соревнований, конференций и международных летних школ. Исследования по изучению, расширению и сохранению генетического разнообразия культурных растений Сибири на "Озере Кучак" начались в 2006 году. Научным руководителем стала заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры Тюменского государственного университета профессор Нина Боме.

В интервью изданию "Тюменская область сегодня" она согласилась с тезисом, что глобальное потепление – не такой уж негативный фактор с точки зрения сельского хозяйства.

"Зимы перестанут быть холодными, расширится ассортимент полезных растительных культур. – Эти процессы уже идут. Многие растительные культуры, о которых у нас раньше и думать не осмеливались, сейчас прекрасно себя чувствуют на нашем экспериментальном участке", — ответила Нина Боме.

Обратная сторона – наряду с продвижением полезных растений на север, двигаются туда вредители и возбудители различных болезней. Процессы потепления характеризуются полной непредсказуемостью и неравномерностью, несут не только приятное смягчение климата, но и страшные засухи, что мы периодически наблюдаем воочию. Селекционеры много лет работали, создавая растения, наиболее подходящие для наших условий, теперь же этот труд оказывается ненужным, и надо все начинать сначала.

На основании своих многолетних наблюдений университетские биотехнологи Нина Боме, Наталья Колоколова и Ирина Земцова составили и выпустили целый атлас болезней культурных злаковых растений, характерных для Тюменской области. Многое пришло в регион вследствие климатических изменений.

"За последние годы мы отмечаем увеличение суммы активных температур (так называются среднесуточные температуры воздуха и почвы, превышающие установленную норму). Заметно увеличиваются засушливые периоды, которые часто выпадают на время цветения, оплодотворения и формирования плодов. При таких обстоятельствах сложно ждать высоких урожаев, поэтому нам нужны новые сорта растений, адаптированные к сложившимся условиям. Нашими преподавателями, аспирантами и студентами проводится комплексная оценка образцов культурных растений различного эколого-географического происхождения с целью формирования генофонда для сибирских почвенно-климатических условий", — прогнозы по потеплению климата в Юго-Западной Сибири на обозримое будущее дала биотехнолог Наталья Колоколова.

Генофонд растений Школы естественных наук Тюменского государственного университета насчитывает около трех тысяч образцов из 60 стран мира и различных регионов Российской Федерации. В основном это озимая пшеница, озимая рожь и озимая тритикале (гибрид ржи и пшеницы), а также ячмень, овес, горох, соя, картофель, лен, лекарственные и цветочно-декоративные растения. Исследования позволяют выделить образцы с ценными признаками для сложных почвенно-климатических условий Тюменской области, адаптированных к различным стрессовым воздействиям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# исследователи , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:10 01.06.2025Лабораторию "Семейный круг" открыли в Тюмени в День защиты детей
13:04 01.06.2025Фестиваль гик-культуры "ProИГРЫ 4k" пройдет в Тюмени 9-10 августа
12:02 01.06.2025Из-за глобального потепления в Тюменской области выводят новые сорта растений
11:48 01.06.2025Эффективную маршрутизацию организовали для пациентов в подразделении тюменской больницы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора