Эффективную маршрутизацию организовали для пациентов в подразделении тюменской больницы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кабинет маршрутизации пациентов эффективно действует в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) областной больницы №12, работающем на базе поликлиники Заводоуковска.

"Онкологические заболевания не всегда проявляются на ранних стадиях. Они могут, ничем себя не проявляя, таиться в организме годами, или маскироваться под другие менее опасные патологии. Для выявления на ранних стадиях в ЦАОП Областной больницы №12 был создан Кабинет маршрутизации для пациентов с подозрением на злокачественные новообразования" - рассказала медсестра Наталья Серебрякова.

Если на одном из обследований специалисты выявляют у пациента подозрение на такую патологию, его сразу же направляют в кабинет маршрутизации. Без предварительной записи здесь организуют осмотр врачом-онкологом, проводят дополнительное обследование и при необходимости направляют в "Медгород", сообщает пресс-служба ОБ №12 Заводоуковска.

"Мы избавляем пациента от предварительной записи к врачу, сами согласовываем и назначаем необходимые манипуляции, тем самым в разы сокращая путь от постановки диагноза до проведения лечения", — рассказала Наталья Серебрякова.

Недавно на флюорографии у мужчины старше 60 лет обнаружили подозрение на новообразование в легких. Компьютерная томография подтвердила подозрения. Но своевременная постановка диагноза позволила не упустить драгоценное время. В "Медгороде" его своевременно прооперировали, сегодня он находится на амбулаторном наблюдении в поликлинике. Быстрота и слаженность работы медиков позволила ему обойтись даже без назначения последующего курса химиотерапии.