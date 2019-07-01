Викуловская комсомольская тачанка без промаха била по недостаткам и разгильдяйству

| Фото: из фондов Викуловского народного краеведческого музея | Фото: из фондов Викуловского народного краеведческого музея

Знаменитая комсомольская тачанка в 1970-е годы продолжала свой путь по Викуловскому району. Об этом вспоминает А. Березин, работавший в те годы заведующим орготделом райкома комсомола (газета "Красная звезда" 29 октября 2013 года).

"Комсомольская тачанка" на базе нашего видавшего виды "газика", за рулем которого находился бессменный водитель Володя Шабанин, - вспоминал он. - Совершала рейды на предмет выявления недостатков в полеводстве, животноводстве, строительстве, нарушения трудовой дисциплины на производстве, пьянства в рабочее время и т.п. Эта инициатива была полностью поддержана и одобрена бюро райкома КПСС. Конечно, были в нашей деятельности и серые будни, неудачи, промахи. Но мы не унывали. Ведь в аппарате РК работали в тот период оптимисты, молодые люди, до глубины души влюбленные в свое дело: Владимир Суглобов и Сергей Дубоделов, Наталья Талалаева и Людмила Воробьёва, Галина Баранова и Светлана Сысоева, Юрий Хакимов и Виктор Склюев. Только самые теплые и светлые о них воспоминания, добрая память о тех, кого уже нет среди нас".

| Фото: из фондов Викуловского народного краеведческого музея | Фото: из фондов Викуловского народного краеведческого музея

Первые комсомольские ячейки в районе начали создавать в 1919 году: Боярская, Викуловская, Коточиговская, Калининская, Малаховская, Озернинская, Чуртанская. В 1924 году в восьми ячейках было уже 64 члена ВЛКСМ. Много внимания уделялось работе по вовлечению молодёжи в комсомол. Регулярно проходили собрания беспартийной молодёжи деревень, обсуждались вопросы подъема сельского хозяйства, коллективизации, шефства над школами, где создавались пионерские звенья и отряды. Комсомольцы района участвовали в культурном строительстве: организовали в восьми сельскохозяйственных кружков, руководили которыми агрономы, военные кружки, строительство клубов в селах Ачимово и Каргалы (1928 год). Для пионеров и школьников в 1938 году работали один районный, пять колхозных пионерских лагерей, четыре школьных площадки.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. комсомольцы были организаторами сбора средств в Фонд обороны, теплых вещей и подарков фронтовикам. Героями Советского Союза стали Даниил Гапоненко, Федор Дозорцев, Андрей Фролов.

В послевоенный период внимание комсомольской организации Викуловского района было сосредоточено на подъеме целинных и залежных земель, повышении агротехнических знаний. В тракторных бригадах создавались комсомольские или партийно-комсомольские группы, что повышало уровень работы всех коллективов. Всего их было 15. Участвуя в социалистическом соревновании в честь 30-летия ВЛКСМ, звено комсомольца Дмитрия Смирнова из колхоза им. Фрунзе вырастило урожай пшеницы по 30 ц с гектара. Комсомольско-молодежная молотильная бригада во главе с Фокиным в колхозе им. Сталина намолотила 2145 ц хлеба.

| Фото: из фондов Викуловского народного краеведческого музея | Фото: из фондов Викуловского народного краеведческого музея

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия", книги "Путевка в жизнь", при поддержке Викуловского народного краеведческого музея и других открытых источников.