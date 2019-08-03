Механизатор из Казанского района представлял страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов на Кубе

Фото из фондов Казанского краеведческого музея Фото из фондов Казанского краеведческого музея

Важным событием в жизни Казанского района местные газетчики назвали научно-практическую конференцию в совхозе "Яровской".

"Вы только вдумайтесь в это, товарищи: научно-практическая конференция в совхозе, - удивлялся автор. - Вот как далеко и уверенно мы шагнули в последнее время, вот на какую высоту поднялись в своем развитии".

Впрочем, в этом не было ничего удивительного - совхоз "Яровской" никогда не упускал возможности выступить инициатором всего нового, необычного.

В 1970-е годы здесь появилась первая комсомольско-молодежная полеводческая бригада, возглавил которую комсомолец Александр Вахрин. Здесь же впервые в районе повели речь о создании безнарядного звена среди комбайнеров. И возглавил это звено Александр Вахрин.

Коллективу совхоза "Яровской" было вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, которым он награжден за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании 1977 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства комсомолец Александр Вахрин был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

А в 1978 году механизатор совхоза "Яровской" Александр Вахрин становится участником XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на Кубе. Фестиваль впервые прошел на берегу моря. Столица Острова Свободы стала самой западной точкой проведения фестивалей.

По возвращению из Гаваны Александр встретился с молодежью района. Присутствующих в зале интересовало буквально все: и жизнь кубинской молодежи, культура, обычаи страны и т. д. Подробно рассказал Александр о каждом дне фестиваля. Впечатлений, конечно же, осталось много, и не хватило двух с половиной часов для того, чтобы рассказать обо всем.

Вдвойне полезной и интересной оказалась эта встреча для членов клуба интернациональной дружбы. Александр с удовольствием поделился адресами друзей из разных стран мира.

Первые комсомольские ячейки в Казанском районе появились в 1931 году. Первые комсомольцы участвовали в коллективизации сельского хозяйства, военно-патриотическом воспитании молодёжи. В годы Отечественной войны, трудясь на полях, комсомольцы и молодёжь вели разъяснительную и организаторскую работу по сбору средств на строительство танковой колонны "Омский тракторист", авиаэскадрильи "Тюменский комсомолец".

В послевоенный период в районе развернулось соревнование за повышение урожайности выращиваемых культур, за достойную встречу комсомольских юбилеев и государственных праздников. В 1957 году была проведена большая работа а по созданию комсомольско-молодежных ферм.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" при содействии Казанского краеведческого музея.