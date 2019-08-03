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Механизатор из Казанского района представлял страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов на Кубе

Общество, 09:17 03 августа 2019

Фото из фондов Казанского краеведческого музея

Важным событием в жизни Казанского района местные газетчики назвали научно-практическую конференцию в совхозе "Яровской".

"Вы только вдумайтесь в это, товарищи: научно-практическая конференция в совхозе, - удивлялся автор. - Вот как далеко и уверенно мы шагнули в последнее время, вот на какую высоту поднялись в своем развитии".

Впрочем, в этом не было ничего удивительного - совхоз "Яровской" никогда не упускал возможности выступить инициатором всего нового, необычного.

В 1970-е годы здесь появилась первая комсомольско-молодежная полеводческая бригада, возглавил которую комсомолец Александр Вахрин. Здесь же впервые в районе повели речь о создании безнарядного звена среди комбайнеров. И возглавил это звено Александр Вахрин.

Коллективу совхоза "Яровской" было вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, которым он награжден за победу во Всесоюзном социалистическом соревновании 1977 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в увеличении производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства комсомолец Александр Вахрин был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

А в 1978 году механизатор совхоза "Яровской" Александр Вахрин становится участником XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на Кубе. Фестиваль впервые прошел на берегу моря. Столица Острова Свободы стала самой западной точкой проведения фестивалей.

По возвращению из Гаваны Александр встретился с молодежью района. Присутствующих в зале интересовало буквально все: и жизнь кубинской молодежи, культура, обычаи страны и т. д. Подробно рассказал Александр о каждом дне фестиваля. Впечатлений, конечно же, осталось много, и не хватило двух с половиной часов для того, чтобы рассказать обо всем.

Вдвойне полезной и интересной оказалась эта встреча для членов клуба интернациональной дружбы. Александр с удовольствием поделился адресами друзей из разных стран мира.

Первые комсомольские ячейки в Казанском районе появились в 1931 году. Первые комсомольцы участвовали в коллективизации сельского хозяйства, военно-патриотическом воспитании молодёжи. В годы Отечественной войны, трудясь на полях, комсомольцы и молодёжь вели разъяснительную и организаторскую работу по сбору средств на строительство танковой колонны "Омский тракторист", авиаэскадрильи "Тюменский комсомолец".

В послевоенный период в районе развернулось соревнование за повышение урожайности выращиваемых культур, за достойную встречу комсомольских юбилеев и государственных праздников. В 1957 году была проведена большая работа а по созданию комсомольско-молодежных ферм.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" при содействии Казанского краеведческого музея.

Фото из фондов Казанского краеведческого музея Фото из фондов Казанского краеведческого музея Фото из фондов Казанского краеведческого музея ﻿

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# комсомол

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