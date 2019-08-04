На освоение целины молодежь ехала по велению сердца и по комсомольской путевке

Фото из фондов краеведческого музея школы села Бердюжье Фото из фондов краеведческого музея школы села Бердюжье

По велению сердца и по комсомольской путевке ехала молодежь

"Урожай в 1958 году в Сибири был небывалым. Зерно шло непрерывным потоком к нам на ток в течение трех месяцев круглые сутки. Кругом поля с золотистой пшеницей, красота неописуемая. Такого изобилия пшеницы мы не видели никогда, на нашем зерновом току скопились огромные бурты пшеницы. Работали в несколько смен, часто приходилось самим заниматься ремонтом техники", - такие воспоминания целинницы, комсомолки Анны Горбуновой (Плисс ) хранятся в архиве краеведческого музея школы села Бердюжье.

В 1957 году она по велению сердца и по комсомольской путевке уехала в Новосибирскую область, Кочковский район, совхоз "Жуланский" на освоение целины.

"Тогда основным принципом во всех делах нашего народа был: "Думай сначала о Родине, а потом о себе", - вспоминает она. - Молодых целинников отбирали очень тщательно - из двух тысяч заявлений "добро" дали только одной тысяче".

Впрочем, дел хватало и на родине – в Бердюжском районе. Было организовано социалистическое соревнование за успешный подъем целинных и залежных земель, общественного животноводства, по благоустройству сел, досрочное выполнение личных пятилетних планов. План освоения целинных и залежных земель был выполнен на 126%. Большой вклад внесли передовые комсомольско-молодежные бригады №10 (Истоминская МТС, секретарь Горбунов И., комсомольско-молодежные тракторные бригады Уктузской МТС.

"В бригаде у нас было девять тракторов, пять гусеничных и четыре колесных, - вспоминал бригадир Ефим Никитин. - Машины работали в две смены, останавливаясь лишь для заправки горючим и при пересмене механизаторов. Ежедневно бригада засевала яровыми 1200 гектаров земель. Большое внимание уделяли парам, площадь которых увеличивали за счет освоение целинных земель".

Первые комсомольские ячейки в районе были организованы в 1924 году - Бердюжская, Истоминская, Мурашевская, Пегановская, Калмакская, Кушлукская, Луговская. И первый союзный билет №1570 был вручен Илье Чванину.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" при содействии краеведческого музея школы села Бердюжье.