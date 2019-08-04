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На освоение целины молодежь ехала по велению сердца и по комсомольской путевке  

Общество, 10:30 04 августа 2019

Фото из фондов краеведческого музея школы села Бердюжье

По велению сердца и по комсомольской путевке ехала молодежь

"Урожай в 1958 году в Сибири был небывалым. Зерно шло непрерывным потоком к нам на ток в течение трех месяцев круглые сутки. Кругом поля с золотистой пшеницей, красота неописуемая. Такого изобилия пшеницы мы не видели никогда, на нашем зерновом току скопились огромные бурты пшеницы. Работали в несколько смен, часто приходилось самим заниматься ремонтом техники", - такие воспоминания целинницы, комсомолки Анны Горбуновой (Плисс ) хранятся в архиве краеведческого музея школы села Бердюжье.

В 1957 году она по велению сердца и по комсомольской путевке уехала в Новосибирскую область, Кочковский район, совхоз "Жуланский" на освоение целины.

"Тогда основным принципом во всех делах нашего народа был: "Думай сначала о Родине, а потом о себе", - вспоминает она. - Молодых целинников отбирали очень тщательно - из двух тысяч заявлений "добро" дали только одной тысяче".

Впрочем, дел хватало и на родине – в Бердюжском районе. Было организовано социалистическое соревнование за успешный подъем целинных и залежных земель, общественного животноводства, по благоустройству сел, досрочное выполнение личных пятилетних планов. План освоения целинных и залежных земель был выполнен на 126%. Большой вклад внесли передовые комсомольско-молодежные бригады №10 (Истоминская МТС, секретарь Горбунов И., комсомольско-молодежные тракторные бригады Уктузской МТС.

"В бригаде у нас было девять тракторов, пять гусеничных и четыре колесных, - вспоминал бригадир Ефим Никитин. - Машины работали в две смены, останавливаясь лишь для заправки горючим и при пересмене механизаторов. Ежедневно бригада засевала яровыми 1200 гектаров земель. Большое внимание уделяли парам, площадь которых увеличивали за счет освоение целинных земель".

Фото из фондов краеведческого музея школы села Бердюжье Фото из фондов краеведческого музея школы села Бердюжье Фото из фондов краеведческого музея школы села Бердюжье ﻿

Первые комсомольские ячейки в районе были организованы в 1924 году - Бердюжская, Истоминская, Мурашевская, Пегановская, Калмакская, Кушлукская, Луговская. И первый союзный билет №1570 был вручен Илье Чванину.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" при содействии краеведческого музея школы села Бердюжье.

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# комсомол

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