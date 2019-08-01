Патрульные на велосипедах появились в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Два наряда патрульных на велосипедах заступили на охрану общественного порядка в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

"Отобрали велосипедистов в погонах из числа сотрудников ППС, они входят в состав комплексных сил полиции и отвечают за правопорядок в местах с массовым пребыванием граждан. На данный момент сформировано два наряда по два человека в каждом, которые несут службу в Гилевской роще и на набережной реки Туры. В этих местах многие отдыхающих перемещаются на двухколесном транспорте и наличие велопатрулей особенно актуально", - рассказали в силовом ведомстве.

В перспективе такие патрули появятся в парке Гагарина и экопарке Затюменский.

Начальник управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД полковник полиции Виталий Шундрик объяснил, что на велосипеде полицейский оперативно прибудет на место правонарушения. Кроме того, можно увеличить протяженность маршрута патрулирования. Все сотрудники, заступающие в составе велопатрулей, сдали экзамены на знание ПДД, прошли инструктаж и имеют хорошую физическую подготовку.

Сержант полиции Евгений Сынников сам вызвался пополнить ряды патрульных на двухколесном транспорте. "Мне нравится, что в ходе службы смогу улучшать свою физическую подготовку. Тюменцы к нам пока не привыкли и реагируют по разному. Кто-то провожает удивленным взглядом, кто-то улыбается", - сказал он.

Тюменская область входит в число первых регионов, которые пополнили комплексные силы полиции велосипедистами. Такие патрули есть в Сочи, Анапе, Москве и Саратове.