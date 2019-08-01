Двести семьдесят семь человек стали студентами Высшей инженерной школы ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Завершен прием в Высшую инженерную школу Тюменского индустриального университета. Студентами направления "Нефтегазовое дело" стали 277 человек, сообщает пресс-служба вуза.

В Высшую инженерную школу EG поступила абитуриентка с самым высоким баллом по университету. Общий балл Ирины Пронькиной из пос. Боровский составил 299 баллов. Результат — итог сдачи ЕГЭ и индивидуальные достижения.

"Это результат по итогам Единого госэкзамена и девять дополнительных баллов за участие во Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиаде "Газпром" Индустриального университета", — отметила абитуриентка. — Выбор в пользу "Нефтегазового дела" был сделан не случайно. Это перспективное направление, и я уверена, что успешная учеба позволит мне трудоустроиться в крупнейшие нефтегазовые компании, как в России, так и за рубежом".

Еще два абитуриента – призеры всероссийских олимпиад. В Высшей инженерной школе уже обучаются студенты-иностранцы. Это представители Ганы, Эквадора, Ирака, Судана, Китая. В этом году география студентов ВИШ расширилась и приросла Египтом, Анголой, Шри-Ланка и странами СНГ. Как и год назад, больше трети набора – это абитуриенты из северных округов. Среди поступивших есть ребята из Кургана, Иркутска, Республики Алтай.

"Формат обучения в инженерной школе отличается инновационным подходом к получению знаний. Готового алгоритма решения задач мы не даем. Есть задача, которую необходимо решить, а как именно это сделать, выбирают сами студенты, — рассказал руководитель образовательной программы "Нефтегазовое дело" Руслан Галикеев. — Во-первых, это командная работа, позволяющая развить коммуникативные навыки, во-вторых, это возможность добавить в традиционный инженерный профиль элемент творчества".