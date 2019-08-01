В годы войны комсомольцы Сладковского района ковали победу в тылу и на фронте

Фото из фондов Сладковского районного краеведческого музея Фото из фондов Сладковского районного краеведческого музея

В годы Великой Отечественной войны далеко от фронта в Сладковском районе создавались комсомольско-молодежные полеводческие звенья, тракторные бригады.

Комсомольцы Карпова, Останин, Теренин, Фёдоров представляли район на первом областном слете передовиков сельского хозяйства в декабре 1944 года. В 1945 году молодежь района отправила 23 красных обоза с хлебом.

Часть комсомольцев и молодежи служили в 364-й стрелковой Тосненской дивизии, сформированной в городе Омске. Комсомольцы дивизии в письме с фронта рассказали о военных подвигах в боях за освобождение ленинградской земли старшего сержанта, командира орудия, комсорга И. И. Плотникова.

"В горниле боев с немецкими оккупантами родились, выросли и закалились отважные воины-комсомольцы. Военная слава овеяла многих отважных сынов нашей Сибири, - писали комсомольцы 364-й Тосненской дивизии комсомольцам Омской области 22 марта 1944 года. - В прошлом заведующий фермой И. И. Плотников, ныне старший сержант, командир орудия, комсорг первичной организации, в боях за освобождение ленинградской земли со своим расчетом прямой наводкой под ураганным огнем противника уничтожил огневые точки врага и живую силу, расчищая путь нашей славной пехоте. За это был награжден медалью "За отвагу".

Звания Героя Советского Союза удостоены Николай Закоркин, Егор Иванин, Василий Сысоев.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" при содействии Сладковского районного краеведческого музея