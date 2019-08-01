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В Тюмени запустили фотопроект о лесных пожарах

Общество, 14:54 16 августа 2019

МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

Команда тюменского мультицентра "Моя территория" запустила социальный фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров, возникающих по вине человека.

Работы фотографа Германа Совенко с надписями, отражающими причины возникновения и последствия природных пожаров: "Спасибо, что оставил тлеющую сигарету", "Спасибо, что забрал мой воздух", "Спасибо, что не потушил костер" и другие, опубликованы в социальных сетях центра.

"Чаще всего причиной лесного пожара является человеческий фактор. Сжигание остатков вырубленного леса, непотушенные костры, брошенные на землю окурки. Даже маленький осколок стекла может собрать солнечные лучи в одну точку и сыграть роль зажигательной линзы", - рассказала медиа-менеджер мультицентра Анастасия Гончарук.

МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

Организаторы уверены, что фотопроект поспособствует росту сознательности людей и заставит задуматься о последствиях лесных пожаров. По словам Анастасии Гончарук, фотографии заинтересовали департамент лесного хозяйства Тюменской области и могут быть использованы как еще одна мера по профилактике пожаров.

МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

Николай Ступников

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# лесные пожары , Моя территория , фотопроект

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