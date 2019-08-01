Фильм "Никому не открывай" сняли медиа наставники "Шанса"

| Фото: Медиаполис | Фото: Медиаполис

Короткометражный игровой фильм "Никому не открывай" сняли медиа наставники социального проекта "Шанс". Они стали участниками фестиваля короткометражного кино "Снять за 72 часа".

По сюжету мальчик остается один в квартире. Уходя, мама просит сына никому не открывать дверь, но в гости неожиданно хочет зайти друг. Трехминутный фильм можно посмотреть на YouTub.

Главную роль в короткометражке сыграл Артем Самохин, сын модели и актрисы Снежаны Самохиной, которая приехала на фестиваль в качестве приглашенного эксперта. Она известна как участница пятого сезона шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ, снялась в клипе группировки "Ленинград" на песню "Золото", а сейчас занята на съемках сериала, который продюсирует Тина Канделаки.

Над созданием "Никому не открывай" работали пять человек: режиссер Юлия Киселева и второй режиссер Дмитрий Колобов, сценарист Иван Кармацкий, продюсер Евгения Саввина, а также оператор-постановщик и монтажер Кирилл Киреев. Команда выиграла специальный приз "За социальность" фестиваля "Снять за 72 часа".

Ранее медиа наставники "Шанса" сняли короткометражный фильм о влиянии наркотиков "Если захочешь", социальный ролик о магазинных кражах "Беги в правильном направлении", а также документальный фильм "Drugоценность" о жизни молодых людей, которые отбывают срок в Тюменской воспитательной колонии.

"Шанс" — тюменская система наставничества, которая показывает подросткам позитивный путь самореализации. Теперь у проекта есть не только наставники, которые проводят время с теми, кто нуждается в помощи и поддержке, но и медиа наставники, которые создают креативный контент на социальные темы. В 2019 году он прошел по программе двойного наставничества: подростки разделились на две команды — тележурналистов и графических дизайнеров — под руководством кураторов и наставников постигали азы профессий, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".