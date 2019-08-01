Фильм "Никому не открывай" сняли медиа наставники "Шанса"
Короткометражный игровой фильм "Никому не открывай" сняли медиа наставники социального проекта "Шанс". Они стали участниками фестиваля короткометражного кино "Снять за 72 часа".
По сюжету мальчик остается один в квартире. Уходя, мама просит сына никому не открывать дверь, но в гости неожиданно хочет зайти друг. Трехминутный фильм можно посмотреть на YouTub.
Главную роль в короткометражке сыграл Артем Самохин, сын модели и актрисы Снежаны Самохиной, которая приехала на фестиваль в качестве приглашенного эксперта. Она известна как участница пятого сезона шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ, снялась в клипе группировки "Ленинград" на песню "Золото", а сейчас занята на съемках сериала, который продюсирует Тина Канделаки.
Над созданием "Никому не открывай" работали пять человек: режиссер Юлия Киселева и второй режиссер Дмитрий Колобов, сценарист Иван Кармацкий, продюсер Евгения Саввина, а также оператор-постановщик и монтажер Кирилл Киреев. Команда выиграла специальный приз "За социальность" фестиваля "Снять за 72 часа".
Ранее медиа наставники "Шанса" сняли короткометражный фильм о влиянии наркотиков "Если захочешь", социальный ролик о магазинных кражах "Беги в правильном направлении", а также документальный фильм "Drugоценность" о жизни молодых людей, которые отбывают срок в Тюменской воспитательной колонии.
"Шанс" — тюменская система наставничества, которая показывает подросткам позитивный путь самореализации. Теперь у проекта есть не только наставники, которые проводят время с теми, кто нуждается в помощи и поддержке, но и медиа наставники, которые создают креативный контент на социальные темы. В 2019 году он прошел по программе двойного наставничества: подростки разделились на две команды — тележурналистов и графических дизайнеров — под руководством кураторов и наставников постигали азы профессий, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".