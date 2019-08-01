Тюменские волонтеры нанесли на тротуары надписи для пешеходов

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В Тюменском районе волонтеры призывают односельчан к дорожной безопасности с помощью информационных надписей на асфальте, сообщает региональное УМВД.

Используя специальные трафареты, волонтеры изображают на тротуарах вблизи пешеходных переходов краткие подсказки для пешеходов и велосипедистов, напоминающие о соблюдении простых правил, которыми нередко пренебрегают граждане.

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Также они напоминают односельчанам, что при пересечении сельских улиц нужно быть не менее внимательными, чем при переходе городских улиц с интенсивным движением.