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Тюменские волонтеры нанесли на тротуары надписи для пешеходов

Общество, 17:41 18 августа 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В Тюменском районе волонтеры призывают односельчан к дорожной безопасности с помощью информационных надписей на асфальте, сообщает региональное УМВД.

Используя специальные трафареты, волонтеры изображают на тротуарах вблизи пешеходных переходов краткие подсказки для пешеходов и велосипедистов, напоминающие о соблюдении простых правил, которыми нередко пренебрегают граждане.

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Также они напоминают односельчанам, что при пересечении сельских улиц нужно быть не менее внимательными, чем при переходе городских улиц с интенсивным движением.

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# волонтеры , УМВД России по Тюменской области

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