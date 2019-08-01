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В России вступили новые правила провоза багажа

Общество, 10:08 19 августа 2019

www.tjm.aero

Не более пяти килограммов фруктов и овощей смогут теперь провозить россияне через границу в ручной клади, новые правила вступили в силу с 19 августа, напоминает РИА Новости.

Российские таможенники на некоторых пунктах пропуска через госграницу начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан, соответствующие меры прописаны в утвержденных правительством правилах карантинного фитосанитарного контроля.

По утвержденным правилам будут проверять багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

Продукцию с высоким уровнем фитосанитарного риска (включая свежие огурцы и помидоры, арбузы, дыни, цветы для букетов) можно провозить через таможенную границу Евразийского экономического союза без фитосанитарных сертификатов в том случае, если она отправляется почтой или находится в ручной клади пассажиров. При этом количество такой продукции не должна превышать пяти килограммов, без сертификатов также нельзя провозить семена, семенной материал и картофель.

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# багаж , ручная кладь

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