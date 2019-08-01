Станислав Кокорин стал первым на чемпионате мира по скалолазанию

Станислав Кокорин завоевал золото чемпионата мира в Японии | Фото: www.c-f-r.ru Станислав Кокорин завоевал золото чемпионата мира в Японии | Фото: www.c-f-r.ru

Тюменец Станислав Кокорин оказался сильнейшим в дисциплине "лазание на скорость" на чемпионате мира по скалолазанию в г. Хатиодзи Япония, сообщает Федерация скалолазания России.

В финальные стадии прошли по четыре представителя сборной России в мужском и женском турнирах.

Уже 1/8 финала столкнула друг с другом Дмитрия Тимофеева (Пермский край) и Станислава Кокорина (Тюменская область). Победу одержал сибиряк – 5,944 против 6,150. Россияне шли на равных, но потом Тимофеев чуть ошибся, не найдя зацеп ногой. А Кокорин продолжил лезть стабильно.

В четвертьфинале соперником тюменца стал украинец Константин Павленко. Россиянин, сменивший правую дорожку на левую, уверенно выиграл старт, отработал идеально каждую зацепку и на касании одержал победу – 5,808 против 5,863.

В полуфинале Кокорин сошелся с чехом Яном Кризом. Забег складывался удачно до последних метров, где Станислав оступился. Эта ошибка отправила его в малый финал бороться за бронзу с украинцем Даниилом Болдыревым.

Соперники были максимально синхронны на дистанции. Победу россиянину вновь принесли стабильное лазание и отточенный удар по финишной кнопке. Украинец потратил на последнее движение больше времени – 5,835 против 5,934.

Для Кокорина это уже пятая медаль чемпионатов мира. Он завоевывал серебро в 2011 году, бронзу – в 2014 и 2018. Также в его активе бронза в командных соревнованиях в 2011 году. Кроме того, Станислав установил рекорд для российских скоростников по количеству чемпионатов мира за карьеру – семь.