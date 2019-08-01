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Ученые ТюмГУ нашли новый способ добычи нефти на безнадежных месторождениях

Общество, 17:16 21 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ученые ТюмГУ нашли способ добывать нефть из безнадежно исчерпанных месторождений. Они обнаружили, что суспензия наночастиц плоского графита проявляет свойства вытесняющей жидкости на границе раздела "нефть-вода", сообщает пресс-служба вуза.

Чтобы достать всю возможную нефть, физико-химические методы добычи сочетают с микроэмульсионным затоплением, которое на сегодня позволяет наиболее эффективно вытеснять полезное ископаемое за счет своей тяжести и вязкости.

"Цель нашего исследования – сформировать на границе раздела "нефть-вода" переходную зону с низким поверхностным натяжением, которая не была бы микроэмульсией, но имела бы низкую чувствительность к температуре и жесткости отложений. Для этого мы выбрали водную суспензию на основе плоских наночастиц графена", – рассказал сотрудник кафедры прикладной и технической физики ТюмГУ Юрий Пахаруков.

По мнению ученых, эти результаты доказывают перспективность разработки технологии с использованием "графеновой" суспензии для вытеснения остаточной нефти из пласта. Помимо прикладного аспекта, они имеют и очевидную значимость для фундаментальной науки – авторы подчеркивают, что только приоткрыли "айсберг" новых направлений и находятся в самом начале большой научной работы.

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# нефть , ТюмГУ

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