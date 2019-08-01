Ученые ТюмГУ нашли новый способ добычи нефти на безнадежных месторождениях
Ученые ТюмГУ нашли способ добывать нефть из безнадежно исчерпанных месторождений. Они обнаружили, что суспензия наночастиц плоского графита проявляет свойства вытесняющей жидкости на границе раздела "нефть-вода", сообщает пресс-служба вуза.
Чтобы достать всю возможную нефть, физико-химические методы добычи сочетают с микроэмульсионным затоплением, которое на сегодня позволяет наиболее эффективно вытеснять полезное ископаемое за счет своей тяжести и вязкости.
"Цель нашего исследования – сформировать на границе раздела "нефть-вода" переходную зону с низким поверхностным натяжением, которая не была бы микроэмульсией, но имела бы низкую чувствительность к температуре и жесткости отложений. Для этого мы выбрали водную суспензию на основе плоских наночастиц графена", – рассказал сотрудник кафедры прикладной и технической физики ТюмГУ Юрий Пахаруков.
По мнению ученых, эти результаты доказывают перспективность разработки технологии с использованием "графеновой" суспензии для вытеснения остаточной нефти из пласта. Помимо прикладного аспекта, они имеют и очевидную значимость для фундаментальной науки – авторы подчеркивают, что только приоткрыли "айсберг" новых направлений и находятся в самом начале большой научной работы.