Проект "Бабушкин Workout" приглашает к участию всех желающих

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Проект "Бабушкин Workout" приглашает активных, людей предпенсионного и пенсионного возраста овладеть новыми знаниями, реализовать себя в спортивно-оздоровительной деятельности и стать настоящими спортивными наставниками.

Как сообщают организаторы проекта, собрание единомышленников начнется в конференц зал Областного геронтологического центра (ул. Карла Маркса 123) 22 августа в 14 часов.

На встрече обсудим организационные вопросы, расписание, спортивные направления.

Проект поможет создать условия для интересного и полноценного, здорового досуга всех возрастных групп путем организации постоянной работы фитнес и воркаут-направлений во дворах, скверах, парках города силами специально подготовленных воркаут-инструкторов 55+.

Подробности по телефону 30-39-59.