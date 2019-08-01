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Проект "Бабушкин Workout" приглашает к участию всех желающих

Общество, 18:21 21 августа 2019

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Проект "Бабушкин Workout" приглашает активных, людей предпенсионного и пенсионного возраста овладеть новыми знаниями, реализовать себя в спортивно-оздоровительной деятельности и стать настоящими спортивными наставниками.

Как сообщают организаторы проекта, собрание единомышленников начнется в конференц зал Областного геронтологического центра (ул. Карла Маркса 123) 22 августа в 14 часов.

На встрече обсудим организационные вопросы, расписание, спортивные направления.

Проект поможет создать условия для интересного и полноценного, здорового досуга всех возрастных групп путем организации постоянной работы фитнес и воркаут-направлений во дворах, скверах, парках города силами специально подготовленных воркаут-инструкторов 55+.

Подробности по телефону 30-39-59.

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# Бабушкин Workout , пенсионеры , проект

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