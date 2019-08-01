Премия "Пионер" поможет талантливой молодежи заявить о себе

| Фото: pioner.one/ | Фото: pioner.one/

Выступления музыкантов, спектакли театральных объединений, лектории и мастер-классы пройдут в городах России под эгидой премии "Пионер" в течение 2019 года.

Официальный запуск премии прошел на Bosco Fresh Fest в Московском дворце пионеров. Амбассадорами проекта являются художник Катя Бочавар, музыкант Антон Макелиаде, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ведущий MTV Иван Васильев, продюсер Comedy Club Production Антон Курильчук, соучредитель галереи PROUN Мисак Самокатьян, хореограф Александр Могилев, арт-дуэт "МишМаш" и коллекционер Петр Ширковский.

Именно эти люди, обладающие не только хорошим вкусом, но и авторитетным мнением, будут искать в своих сферах новые имена по всей России и выдвигать по три номинанта в каждой категории: музыка, театр, танец, кино, дизайн и прочие. О каждом снимут документальный фильм. Пионеры, которых сочтут самыми перспективными, получат всестороннюю поддержку и возможность воплотить свои проекты в жизнь.

Организаторы подчеркивают, что премия "Пионер" — это не разовое вручение наград, а возможность ежегодно открывать новые имена в самых разных сферах культуры (танец, живопись, музыка, театр, кино, дизайн), расширять творческую среду, знакомить талантливых людей друг с другом и помогать реализовывать проекты. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Первыми с номинантами премии познакомятся подписчики Instagram - в них молодые таланты будут рассказывать о себе и о самых интересных событиях в сфере искусства. За новостями премии можно следить и на официальном сайте.