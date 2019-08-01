Достойные условия для престарелых и инвалидов созданы в Исетском доме-интернате

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Комфортные условия для проживания пожилых людей созданы в Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор, посетивший это социальное учреждение во время рабочего визита в Исетский район.

"Наша задача - обеспечить социальное обслуживание людей пожилого возраста и инвалидов первой и второй групп, нуждающихся в постоянном уходе. В период с 2017 по 2019 годы здание было капитально отремонтировано. Теперь здесь созданы комфортные условия для проживания", - рассказал губернатору директор дома-интерната Олег Тишинский.

Подопечные специалистов учреждения живут в уютных двухместных, трехместных или четырехместных комнатах. Есть помещения для отдыха, психологической разгрузки и занятий творчеством. Столовая оснащена современным оборудованием. В рамках региональной программы "Старшее поколение" национального проекта "Демография" на 2021 год запланирован ремонт здания бани с прачечной.

"Самое важное в таких учреждениях - атмосфера, в которой находятся представители старшего поколения. Необходимо, чтобы работники относились к своим подопечным с душой. Я побеседовал с пожилыми людьми, живущими в доме-интернате. Чувствуется, что им здесь комфортно, что о них заботятся. Люди довольны, и это главное", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко