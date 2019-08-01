Мемориал Андрею Кижеватову открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мемориал защитнику Брестской крепости, начальнику 9 Пограничной заставы, Герою СССР Андрею Кижеватову открыли в детско-юношеском центре "Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова" в День государственного флага Российской Федерации 22 августа.

"По инициативе воспитанников детско-юношеского центра был создан этот мемориал. Барельеф героя Советского Союза Андрея Кижеватова был сохранен и восстановлен. Благодаря помощи ветеранам пограничных войск Российской Федерации удалось реализовать этот проект", - рассказал директор Клуба детского творчества им. А. М. Кижеватова Олег Пупов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам начальника отдела комитета по делам национальностей Тюменской области Виталия Горбунова, важно воспитывать патриотизм у молодого поколения.

"Клуб детского творчества имени Кижеватова принимает активное участие в патриотических мероприятиях. Проводят уроки мужества, тематические вечера", - добавил он и пожелал всем мирного неба над головой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

От имени ветеранов-пограничников с открытием мемориала и Днем российского флага всех присутствующих поздравил председатель правления Общественной организации "Ветераны Пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"Приятно, что героев Советского Союза не забывают, их помнят и чтят. Совместными усилиями мы воздвигли этот мемориал. Он останется на долгую память для будущего поколения", - сказал Нуртдин Ибрагимов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 человек приняло участие в мероприятии. Ребята попробовали себя в рубке шашкой, испытали силы в танковом турнире, приняли участие в творческих мастерских-классах, отведали солдатской каши.

Ирина Шемякина