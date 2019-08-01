Многодетная семья Абышевых получила поддержку от тюменских единороссов

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Члены первичного отделения "Единой России" № 247 приняли участие в акции "Помоги собраться в школу" и подарили многодетной семье Абышевых сертификат на приобретение школьных принадлежностей к новому учебному году, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Этой семье, где растут три несовершеннолетние девочки – Снежана, которая в этом году пойдет в 5 класс, София, она собирается в четвертый, и шестилетняя Алена, которой в школу только на будущий год, - тюменские единороссы помогают уже не первый год. Мама Алина воспитывает девочек одна, их папа трагически погиб.

"Члены первичного отделения Сергей Токарев, Александр Киселев и Олег Максимов курируют нашу семью уже третий год подряд. Однажды они нам позвонили и предложили помощь, и теперь на каждый праздник – будь это Новый год, 8 Марта или Международный день детей – они приезжают к нам с подарками, которые я не могу позволить купить сама. Спасибо им огромное за внимание и заботу", - сказала мама Алина.

Чаще всего единороссы привозят продуктовую корзину, детскую одежду, сладости, билеты на различные представления. Не так давно, например, руководитель Тюменского регионального исполкома партии Ольга Швецова исполнила мечту девочек – подарила им билеты на представление в Тюменский государственный цирк. Это был их первый поход в цирк, который они помнят до сих пор.

Накануне 1 сентября партийцы решили вновь поддержать семью, поздравить с началом учебного года и вручить детям канцелярские принадлежности, а также сертификат на покупку всего необходимого для школы.

"Мы очень рады, что у нас есть такие покровители, которые всегда нам помогают и поддерживают. И их помощь всегда вовремя", - сказала женщина. Девочки также поблагодарили членов первичного отделения и пообещали учиться только на четверки и пятерки.