В Тобольске завершается подготовка коммунальных сетей к зиме

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Полтора километра теплоизоляции восстановлено на объектах в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду в Тобольске. На 80 % выполнена замена 4 км трубопровода.

Об этом представители компания "СУЭНКО" рассказали главе города Максиму Афанасьеву во время осмотра объектов коммунальной системы города.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Уровню подготовки к осенне-зимнему периоду дана положительная оценка. Ремонт оборудования окончен в 20 газовых котельных, еще в пяти подходит к завершению. В заключительной стадии подготовка двух насосных станций, одна уже готова к запуску. Также работы окончены в четырех центральных тепловых пунктах.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Продолжается капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Северной, ул. Знаменского, ул. Революционной, во втором и четвертом микрорайонах. Проводимые работы снизят потери тепла на участках его транспортировки к потребителю и обеспечат бесперебойное предоставление тепловой энергии для населения города и Тобольского района, также социально-значимых объектов - детских садов, школ и учреждений здравоохранения.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

На 100 % выполнен ремонт запланированного участка водопровода (900 м), в том числе в п. Ершовка и в учебной зоне ул. Юбилейной. Сейчас специалисты приступили к замене фильтрующих элементов Жуковского водозабора и техобслуживанию оборудования станций водоочистки в п. Бекерево на Левобережье, что позволит улучшить качество подаваемой воды.

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

На 70 % заменены 990 м трубопроводов ветхих сетей водоотведения. Полностью завершен ремонт коллекторов самотечных канализаций по магистрали М-1 вдоль 12 мкрн, по ул. Ремезова (строения № 21 и 27) и в мкрн 7а. Это увеличит пропускную способность стоков с меньшими затратами электроэнергии.

Сейчас усилия направлены на ремонт коллектора самотечной канализации по ул. Полонского и сетей водоотведения по пер. Рощинский в районе школы-интерната № 1.

Все работы на тепловых сетях, в котельных, центральных тепловых пунктах и насосных станциях завершатся в сентябре 2019 года, до начала отопительного сезона. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения окончится в октябре, но это не повлияет на начало запуска отопления.