В выходные в Тюмени будет по-осеннему прохладно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохладная и пасмурная погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные 24 и 25 августа.

По данным центра Фобос, в субботу 24 августа воздух прогреется до 19 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 11 градусов.

На воскресенье, 25 августа, синоптики прогнозируют дожди. Дневная температура воздуха составит плюс 18 градусов, ночью также похолодает до плюс 11.

Еще прохладнее будет в начале следующей недели. 26 и 27 августа в дневные часы ожидается до 17 градусов тепла. А к середине недели дневная температура воздуха понизится и составит плюс 12.

Любовь Голышева